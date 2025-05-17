Bütçe disiplini kalmadı

Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Yılın ilk dört ayında; vatandaşlarımız saniyede 271 bin, günde 23 milyar, ayda 1 trilyon lira vergi ödedi. Kamu ise saniyede 409 bin 887 lira, günde 35 milyar lira, ayda da 1 trilyon 62 milyar lira harcama yapıyor” dedi.

Bu şartlarda ekonomi dönmez

Bütçe açığı kontrolden çıktı - Kaynak vergi ve cezalarla bulunacak

Sanayicinin faiz isyanı Ekonomi’nin haberine göre, “Ekonomi her geçen gün irtifa kaybediyor, bunun sorumlusu iktidar ise duruma seyirci kalıyor” diyen Akay, “İktidarı uyarıyoruz; bütçe disiplini kontrol dışına çıktı. Yılın ilk dört ayında kamu harcamaları 4 trilyon 249 milyar, kamu geliri ise 3 trilyon 364 milyar olarak gerçekleşti; bunun 2 trilyon 810 milyarı vergi geliri” ifadelerini kullandı. Akay, siyasî operasyonlara son verilerek vatandaşları rahatlatacak politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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