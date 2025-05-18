Faize var, milletin sofrasına yok

Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanı Ekrem Türkmen, “Hükümete sesleniyoruz; ‘maaşlara zam yaparsak enflasyon artar’ diyorsunuz. Peki, siz faize bir yılda iki trilyon lira verirken enflasyon artmıyor mu?” dedi.

Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, Türkiye’nin derin bir ekonomik ve sosyal krizden geçtiğini belirterek, “İsrafa, şatafata, lüks makam araçlarına milyarları harcarken ekonomi bozulmuyor da milletin sofrasına bir lokma ekmek koymak mı enflasyon sebebi oluyor? Her 100 liralık ürünün içinde 65 lira vergi var. Hükümete soruyoruz; bu millet size vergi ödemek için mi yaşıyor? Siz bu millete hizmet etmek için mi iktidar oldunuz yoksa bu milletin cebindeki son kuruşu almak için mi” dedi. Bilecik - Anka

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