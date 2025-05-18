Açlık sınırı 34 bin 888 lira

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) tarafından yapılan araştırmaya göre Mayıs 2025 döneminde dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırının 34 bin 888 TL, yoksulluk sınırının ise 84 bin 352 TL olduğu bildirildi.

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