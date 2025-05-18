Açlık sınırı 34 bin 888 lira

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) tarafından yapılan araştırmaya göre Mayıs 2025 döneminde dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırının 34 bin 888 TL, yoksulluk sınırının ise 84 bin 352 TL olduğu bildirildi.
Bütçe disiplini kalmadı
Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı anlamına gelen yoksulluk sınırının ise 84 bin 352 TL olduğu kaydedildi. BES-AR’ın araştırmasına göre, 2025 yılı itibarıyla 22 bin 104 TL olan asgari ücret, dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırının yüzde 57,83 altında kaldı.
Ankara - anka
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