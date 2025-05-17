"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Son Şahitlerden Rahmi Erdem dualarla...

17 Mayıs 2025, Cumartesi
Uzunca bir süredir hasta olan ve son günlerinde Bursa’da yoğun bakımda bulunan, Bediüzzaman’ı gören son şahitlerden Rahmi Erdem Ağabey 87 yaşında Hakkın rahmetine kavuştu.

İSMAİL TEZER - İSTANBUL YENİ ASYA

Cenazesi dün, Bursa Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camii’nde Cuma namazı sonrası kalabalık bir cemaat tarafından kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Rahmi Erdem kimdir?

Rahmi Erdem, 1938 senesinde Konya’nın Bozkır ilçesinde dünyaya geldi. 1952 yılında ortaokul talebesiyken bir kitapçı vitrininde gördüğü Eşref Edip’in “Bediüzzaman Said Nur ve Nurculuk” kitabı ile ilk defa Risale-i Nur camiasını tanıdı.

1955 yılında Ziraat Mektebi’nde okumak üzere Adana’ya giden Rahmi Erdem, aynı sene içinde Risale-i Nur’la daha yakından tanıştı. 1958’de Isparta’da bulunan Üstad Bediüzzaman Hazretlerini ziyaret edip duasını aldı. Zübeyir Gündüzalp’le ve Bediüzzaman’ın diğer yakın talebeleriyle tanışınca hiç kesilmeyecek olan Nur hizmetleri serüveni başlamış oldu. Rahmi Erdem, Mustafa Polat’ın vefatının ardından bir müddet Gazetemiz Yeni Asya’nın Umumî Neşriyat Müdürlüğü vazifesini de yürütmüştür.

Yayınlanmış bazı eserleri: Davam, Beyaz Gölgeler, Mahzun Madalya, Bediüzzaman’ın Alperenleri, Bediüzzaman ve Talebelerinin Hukuk Mücadelesi.

“HAYATIMDA BÜYÜK BİR ÇIĞIR”

Risale-i Nur’la tanışmasını “hayatında büyük bir çığır” olarak ifade eden Rahmi Erdem o yılları kendi ifadeleriyle şöyle anlatmıştı:

“Aziz ve necib Üstadımıza şu bedbaht ve karanlık asırda tebaiyet, muhakkak ki şereflerin en büyüğüdür. Bütün mesele sadakat ve ona lâyık olabilmektir. Cenab-ı Hak cümlemizi daim etsin, âmin.

“Dindar bir ailenin çocuğuyum. 1952 yılında ortaokul talebesi iken kazamızın küçük kitabevinin vitrininde Eşref Edip’in Bediüzzaman Said Nur ve Nurculuk adlı kitabında gördüğüm o kapak resmi bana tesir etmiş, amcama o kitabı aldırmıştım.

“Diyarbakır’da vatanî vazifesini yapan ve hafız-ı Kur’ân olan dayım Risale-i Nurların Kur’ân hattı nüshalarını alıp getirmiş, köyde bana okutmuş, epey malûmat edinmiştim. Dayımın teşviki ile Risale-i Nurlara bağlanmış, bütün arzumla bu eserlerin yeni harflerle tab’ını bekler olmuştum.

“Nihayet 1956 yılında dayım bana Sözler’ın ilk baskısını, Adana Ziraat Meslek Lisesine gönderdi. Hayatımda büyük bir çığır açan Kur’ânî hizmet devri böylece başlamış oldu. 

“O âna kadar ailemden aldığım taklidî iman dersleri şuura ve tahkike kalbolmuş, İlâhî kulluk vazifesini, zevk ve şevkle ifa etmeye başlamıştım.”

(Son Şahitler, 4. Cild, s. 254)

Okunma Sayısı: 444
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB soruşturmasında 13 şüphelinin tutukluluk hali devam edecek

    İsrail "Gazze'deki işgali kalıcı hale getirecek" saldırıları da başlattı

    İzmir için "turuncu", 18 şehir için "sarı" meteorolojik uyarı

    Filistin’de 77 yıl sonra ''İkinci Nekbe'' - Filistin Devleti kurulsun, Nekbe son bulsun!

    Demokratlar nihayet harekete geçti: Gazze için karar tasarısı sundular

    KDP lideri Barzani: Biz bu süreci destekliyoruz

    Ne işte, ne okuldalar

    Bütçe disiplini kalmadı

    İktidarın yasal kumarla derdi yok

    Özel: Süreç şeffaf olsun

    Türkiye’deki cezaevi nüfusu 24 ülkeyi geçti

    Osmaniye'deki selde sürüklenen 8 araca ulaşıldı

    Güvenlik korucuları hakkında MSB'den açıklama

    Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları sona erdi

    Avrupa'daki 45 şehirde Gazze'deki soykırımda şehit olan Filistinlilerin isimleri okundu

    ABD'ye izinsiz kurbağa embriyosu getirdi; 20 yıl hapisle yargılanıyor

    Nisan ayında en çok ve an az konut satışı hangi şehirlerde oldu?

    BM: Çatışma bölgelerinde 56 bin kayıp vakası kaydedildi

    Pakistan, Hindistan'ın nükleer silah açıklamalarını kınadı

    En Çok Okunanlar

    Günün Ayet ve Hadisi

    Demokratlar nihayet harekete geçti: Gazze için karar tasarısı sundular

    Türkiye’deki cezaevi nüfusu 24 ülkeyi geçti

    İktidarın yasal kumarla derdi yok

    Nurdan Katreler

    Filistin’de 77 yıl sonra ''İkinci Nekbe'' - Filistin Devleti kurulsun, Nekbe son bulsun!

    Ne işte, ne okuldalar

    Bütçe disiplini kalmadı

    Özel: Süreç şeffaf olsun

    KDP lideri Barzani: Biz bu süreci destekliyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.