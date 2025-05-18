Muhtemel İstanbul depreminde itfaiye yetersiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak, İstanbul’un olası büyük bir depreme hazırlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayral, mevcut 4 bin 470 personelin yeterli olmadığını belirtti.

Uluslararası normlara göre, her 1 milyon kişiye 1000 itfaiyeci düşmesi gerekiyor. Bu hesapla 20 milyonluk İstanbul’da en az 20 bin itfaiyeci olması gerekirken, İstanbul İtfaiyesi’nde şu an sadece 4 bin 470 personel görev yapıyor.

Albayrak, “Personelimiz de depremi yaşayacak. Birçoğu dayanıksız binalarda oturuyor. Enkaz altında kalanlar olacak. Ailelerini kaybedenler olacak. Bu nedenle büyük bir depremde ilk 2-3 gün müdahale edemeyeceğimizi biliyoruz. 6 Şubat depremi bize bunu açıkça öğretti” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi