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Filistin’de 77 yıl sonra ''İkinci Nekbe'' - Filistin Devleti kurulsun, Nekbe son bulsun!

17 Mayıs 2025, Cumartesi 01:23
Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda yoğun saldırılara maruz kalan Filistinliler, âdeta zaman tünelinden geçerek 15 Mayıs 1948’de İsrail’in kuruluşuyla yaşadığı “Büyük Felaket” (Nekbe) günlerini yeniden yaşar oldu.

Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yıl dönümü...
İkinci bir Büyük Felaket (Nekbe) tehdidiyle karşı karşıyayız!

1948’de Filistin’in güneyinden zorla göç ettirilen yaklaşık 35 bin Filistinli için 1,4 kilometrekarelik alana kurulan Cibaliya Kampı’nda, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana süren saldırıları sonucu altyapı çöktü, binlerce kişi açlık ve susuzluğa mahkum edildi. Cibaliya’da yaşayan 68 yaşındaki Filistinli mülteci Cebr Hüseyin Ali, “Dedelerimiz böyle bir yıkım görmedi. Bu, 1948’dekinden bile daha büyük bir felâket. Artık ne evimiz kaldı ne de sokağımız” dedi. Filistinli mülteci, Cibaliya’da yaşananların, dedelerinin Nekbe döneminde yaşadıklarından “daha kötü” koşullar olduğunu vurguladı.

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Filistin Devleti kurulsun, Nekbe son bulsun

Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanılması Komitesi’nin (CEIRPP), Nekbe’nin 77. yılı münasebetiyle düzenlediği anma etkinliğinde konuşma yaptı.

Mansur, Nekbe’nin, Filistin halkının kaderi olmadığını ve olmayacağını, geri dönüş ve self determinasyon hakkı ile başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devletinin kurulmasının BM tarafından garanti altına alınan devredilemez haklar olduğunu dile getirdi.

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İsrail’den yeni vahşet: Klinik ve mescide bomba

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki klinik ve mescide saldırısına ilişkin bilgi verdi. Basal, İsrail’in Cibaliya’da bir klinik ile mescide düzenlediği bombalı saldırıda 13 Filistinlinin can verdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Görgü tanıkları da saldırı sonrası Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesine çok sayıda ölü ve yaralının ulaştığını aktardı. Acil servisin saldırı bölgesinden getirilen yaralılarla dolduğu ifade edildi.

AA

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  • S.topuz

    17.5.2025 03:17:08

    😭😭😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Bu yapılan Katliam, Zulüm ve Tahribatların, masum Bebeklerin, Kadınların, Beli bükük Ihtiyarların ve Hayvanat ve Nebatâtın hesabları bu Dünyayla sınırlı kalmaz, işledikleri günahlar, ZULÜMLER ve KATTLİAMLAR o kadar çok ki, ancak CEHENNEM, hatta Esfel-i Safilîn ancak temizler bunlar gibi Firaunlaşmış ZÂLİM ve KÂTİLLERİ! İyi ki ÂHİRET ve HAŞİR ve tekrar Diriliş var! Yoksa Zalimlerin yaptıkları yanına kâr kalacaktı! Mazlum ve Masumlar hakkını alamadan yok olup gidilecekti! KÂTİLLER, KÂFİRLER, ZÂLİMLER ve MÜNAFIKLAR için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i SÂFİLÎN! Lâilâhe İLLALLAH, MUHAMMEDÜN RASÜLULLAH! 🙌🌹🤲🌹❤🌙☝️🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸

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