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18 MAYIS 2025 PAZAR - YIL: 56

Bu kanun AB kriterlerine uymaz

18 Mayıs 2025, Pazar 01:43
“Bazı kanunlarda değişiklikler yapılmasını” içeren kanun teklifi, AKP’li milletvekillerin imzasıyla TBMM’ye sunuldu.

Buna göre, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi gerekçesiyle rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. AKP’nin TBMM’te sunduğu kanun teklifinin yasalaşması halinde Cumhurbaşkanı’na, “TSK’dan personel çıkarma yetkisi” getirilecek.

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle, Anayasa Mahkemesinin 703 Sayılı KHK’nin bazı hükümlerini iptal etmesi dolayısıyla yasal düzenlemelere gidiliyor.

İYİ PARTİ’DEN TEPKİ

İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, AKP tarafından hazırlanarak TBMM’ye sunulan ve ordudan ihraçlar, rütbe bekleme süreleri ve atamalarla ilgili TSK’daki tüm kritik kararların Cumhurbaşkanı’na bağlanmasını öngören torba kanun teklifine tepki göstererek, “Tek adam düzeni artık kök salıyor. Türkiye, giderek Ortadoğu rejimlerine ya da Kuzey Kore otokratik düzenine çevrilmek isteniyor” dedi.

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  • Demokrat

    18.5.2025 06:43:47

    Tekadam ile ülke giderek hukuktan uzaklaştırılması,haklar gasbedilmekte,adaletdizliklerin her alanda arttırılmasını da milletin birlik ve beraberliğin son dar eler indirilmek istenmektedir. Bu durum milletimizin arasına yeni nifak tohumlarının edilmesi,insanımızın akliylayla oyun oynayarak devletin tamamen hukuksuzluğa sürüklenerek parçalanmasına zemin hazırlamaktır. Terörü bitiriyoruz yasemini okuyanlar asıl teröre neden olan yolları açmaktadır. Tekadam hangi konuda milletin hayrına,dinin ihyasina çalışmış,yok böyle bir icraat. Allah Müslüman insanımızı israiliyat artışlarının Ser planlarından korusun.

Risale-i Nur Külliyatı

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