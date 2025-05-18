Bu kanun AB kriterlerine uymaz

“Bazı kanunlarda değişiklikler yapılmasını” içeren kanun teklifi, AKP’li milletvekillerin imzasıyla TBMM’ye sunuldu.

Buna göre, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi gerekçesiyle rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. AKP’nin TBMM’te sunduğu kanun teklifinin yasalaşması halinde Cumhurbaşkanı’na, “TSK’dan personel çıkarma yetkisi” getirilecek. AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle, Anayasa Mahkemesinin 703 Sayılı KHK’nin bazı hükümlerini iptal etmesi dolayısıyla yasal düzenlemelere gidiliyor. İYİ PARTİ’DEN TEPKİ İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, AKP tarafından hazırlanarak TBMM’ye sunulan ve ordudan ihraçlar, rütbe bekleme süreleri ve atamalarla ilgili TSK’daki tüm kritik kararların Cumhurbaşkanı’na bağlanmasını öngören torba kanun teklifine tepki göstererek, “Tek adam düzeni artık kök salıyor. Türkiye, giderek Ortadoğu rejimlerine ya da Kuzey Kore otokratik düzenine çevrilmek isteniyor” dedi.

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