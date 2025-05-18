Gençler iş aramaktan vazgeçti

DİSK-AR, geniş tanımlı işsizlik oranını yüzde 28 olarak açıkladı. Bu oranın TÜİK’in yüzde 8,2 olarak açıkladığı işsizlik oranının yaklaşık 20 puan üstünde olması dikkati çekti.

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Gençler evlenmiyor değil, evlenemiyor DİSK-AR, 2025’in 1. çeyreğine ilişkin İşsizlik ve İstihdamın Görünümü raporunu yayımladı. TÜİK tarafından açıklanan istihdam oranının yüzde 48,9 olarak açıklandığı belirtilen raporda, Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATI·) oranı yüzde 33,8 olarak hesaplandı. Raporda, şunlar kaydedildi: “Kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 31,9 iken KATİ oranı yüzde 19,7. Erkeklerde resmi istihdam oranı yüzde 66,3 olarak açıklanmışken KATİ oranı yüzde 48,1 olarak hesaplandı. Böylece KATİ oranı resmi istihdam oranından genelde 15,1 puan, kadınlarda 12,2 ve erkeklerde ise 18,2 puan düşük olarak gerçekleşti.” Öte yanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, “Bugün Türkiye’de çalışmak isteyen milyonlarca insan sistem dışına itilmiş” dedi. Ankara - Anka

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