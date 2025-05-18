Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin 2012 yılından itibaren problemsiz uygulanan Koruyucu Giyim kazanımının bilinçli şekilde yıpratıldığını belirterek, “Koruyucu Giyim bugüne kadar olduğu gibi uygulanmaya devam edilsin; zimmet, faiz ve vergi yanlışından bir an önce geri dönülsün” dedi.

Kamu görevlilerinin koruyucu giyim kazanımlarının önce Hazine ve Maliye tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderilerek, daha sonra tasarruf tedbirlerine açıkça konu edilerek, son olarak da Sayıştay tarafından zimmet çıkarılarak işin içinden çıkılamaz hale getirildiğini dile getiren Yalçın, “Tarafların ortak iradesiyle hüküm altına aldığı, Koruyucu Giyim usul ve esaslarının kurum ve yetkili sendikalarla ortak belirlenmesinin açık olduğu madde hükmümüz görmezden geliniyor, 250 bin kamu görevlisi mağdur ediliyor. Bürokrasi çözüm üretir, toplumsal maliyet üretmez” şeklinde konuştu. YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE GERİ DÖNÜLSÜN 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri yaklaştığına dikkat çeken Yalçın, “Masanın tansiyonunu yükseltecek, gerginliği artıracak ve süreci tıkayacak sorunlar görülmeli ve şimdiden çözüm üretilmelidir. Talebimiz açık ve nettir. Koruyucu Giyim bugüne kadar olduğu gibi uygulanmaya devam edilsin; zimmet, faiz ve vergi yanlışından bir an önce geri dönülsün” dedi. MEHMET KARA - ANKARA

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