Türkiye’deki cezaevi nüfusu 24 ülkeyi geçti

Terör örgütü PKK’nın kendisini feshetmesi ve silahları bıraktığını açıklamasının ardından Türkiye’de af tartışmaları yeniden gündeme geldi ve gözler cezaevlerine çevrildi.

Adalet Bakanlığının verilerine göre 7 Nisan 2025 itibarıyla cezaevlerinde toplam 403 bin 60 kişi bulunuyor. Bu sayı içindeki 346 bin 442 bin kişi hükümlü yani cezası kesinleşen kişiler, 56 bin 618 kişi ise tutuklulardan yani kendileri hakkındaki hükmü bekleyenlerden oluşuyor.

Nefes’in haberine göre, Türkiye’de cezaevlerinde bulunan kişi sayısı toplam 24 ülkenin nüfusunu aştı. Öte yandan Bakanlığın Türkiye’de cezaevlerinin toplam kapasitesine ilişkin açıkladığı sayı soru işaretine sebep oldu. Bakanlığın verilerine göre mevcut 396 cezaevinin toplam kapasitesi 299 bin 924 olarak ifade edildi. Şu an cezaevinde bulunan 403 bin 60 kişi baz alındığında kapasite 103 bin 136 kişi aşılmış durumda.

Haber Merkezi