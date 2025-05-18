İsrail'e acil yaptırım kararı alınmalı - Fransa: Gazze'deki insani duruma katlanılamaz

İSRAİL VAHŞETİNİ DURDURMAKTA ACİZ KALAN ULUSLAR ARASI TOPLUM, GEÇ DE OLSA ADIM ATMAYA HAZIRLANIYOR. İSRAİL'E RUSYA BENZERİ YAPTIRIMLARIN UYGULANMASI GÜNDEMDE.

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MACRON: TRUMP İLE KONUYU GÖRÜŞTÜM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi ile ilgili olarak, "Gazze'deki insanî durum katlanılmaz" dedi. Macron, katıldığı Avrupa Siyasî Topluluğu (AST) 6. Zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında bölgedeki durumun son haftalarda daha da kötüleştiğine dikkati çekti.Macron, bu konuyu daha önce de ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü belirtti.

ATEŞKES İÇİN YAPTIRIMLAR DEVREYE GİRMELİ

Macron, Gazze Şeridi'ndeki insanî durumun Ekim 2023'ten bu yana eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını vurgulayarak, "Ateşkesin sağlanması ve insanî koridorların yeniden açılmasına yoğunlaşacağız" dedi. Rusya'ya uygulanan yaptırımlara benzer adımların İsrail'e karşı alınıp alınmayacağına ilişkin soruya Macron, "Bu son derece yerinde bir soru ve önümüzdeki haftalarda ele alınacak" şeklinde konuştu.

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İsrail’e yaptırım kararı alınsın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da katıldığı Avrupa Siyasî Topluluğu (AST) 6. Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenledi. “Gazze’deki insanî durum katlanılmaz” diyen Macron, bölgedeki durumun son haftalarda kötüleştiğine dikkati çekti.

Macron, Gazze Şeridi’ndeki insani durumun Ekim 2023’ten bu yana eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını vurgulayarak, “Bu ateşkesin sağlanması ve insanî koridorların yeniden açılmasına yoğunlaşacağız.” dedi. Rusya’ya uygulanan yaptırımlara benzer adımların İsrail’e karşı alınıp alınmayacağına ilişkin soruya Macron, “Bu son derece yerinde bir soru ve önümüzdeki haftalarda ele alınacak” şeklinde konuştu.

Macron, bu konuyu daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü belirterek, gelecek günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile konuşacağını söyledi.

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İşgalcinin niyeti kalıcı olmak

İsrail ordusu, güvenlik kabinesinin onayladığı “Gazze’deki işgali genişletip kalıcı hale getirme” planını uygulamaya başladığını açıkladı. İsrail ordusundan, Gazze’ye düzenlenen saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, “ordunun birlikleri harekete geçirdiği” aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun gün boyunca Gazze’deki işgalini genişletmek ve stratejik alanları işgal etmek için kapsamlı saldırılar başlatıldığı belirtildi. “Gideon’un Savaş Arabaları” ismi verilen saldırıların, 7 Ekim 2023’ten bu yana şiddetli saldırılarıyla Hamas’ı yenmek ve İsrailli esirleri geri getirmek gibi hedeflere ulaşamayan İsrail’in, bu hedeflere ulaşabilmesi amacıyla başlatıldığı ileri sürüldü. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdüreceği belirtildi.

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Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketi

Zirvede Avrupa’nın karşı karşıya olduğu güvenlik meselelerini ele aldıklarını dile getiren Macron, Türkiye’de gerçekleşen görüşmelerin ardından zirveye katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’le Ukrayna’daki durumu konuştuklarını aktardı. Macron, “Ukrayna’da güvenliğimiz söz konusu olduğundan, 30 günlük koşulsuz ateşkesi destekliyoruz.” diyerek, ateşkes talebini reddeden Rusya’ya karşı verilecek cevabı koordine etmek üzere Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile ABD Başkanı Trump’ı aradıklarını söyledi.

Macron, ateşkes konusunda Rusya’dan olumlu cevap gelmemesi ihtimaline karşı ABD ile koordineli şekilde Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketi hazırlamaya devam ettiklerine değindi. Macron, zirvede Avrupa ülkelerine yönelik dış müdahaleleri de görüştüklerini, yalan haberlerin yanı sıra uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında 2 farklı koalisyonun kurulmasının kararlaştırıldığını anlattı.