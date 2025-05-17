"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

İsrail "Gazze'deki işgali kalıcı hale getirecek" saldırıları da başlattı

17 Mayıs 2025, Cumartesi 09:06
İsrail ordusu, güvenlik kabinesinin onayladığı "Gazze'deki işgali genişletip kalıcı hale getirme" planını uygulamaya başladığını açıkladı.

İsrail ordusundan, Gazze'ye düzenlenen saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "ordunun birlikleri harekete geçirdiği" aktarıldı.

 

Açıklamada, İsrail ordusunun dün gün boyunca Gazze'deki işgalini genişletmek ve stratejik alanları işgal etmek için kapsamlı saldırılar başlatıldığı belirtildi.

"Gideon'un Savaş Arabaları" ismi verilen saldırıların, 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılarıyla Hamas'ı yenmek ve İsrailli esirleri geri getirmek gibi hedeflere ulaşamayan İsrail'in, bu hedeflere ulaşabilmesi amacıyla başlatıldığı ileri sürüldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdüreceği belirtildi.

The Times Of Israel'in İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, söz konusu saldırılar Gazze'nin kalıcı işgali ve Filistinlilerin Gazze'nin güneyine göçe zorlanması anlamına geliyor.

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu sırasında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

Bölgedeki çok sayıda okul, hastane ile sivil altyapı ve yerinden edilen Filistinlilerin çadırları İsrail hava saldırılarının hedefi olmuştu.

Son günlerde Gazze'de sivillerin ölümüne yol açan saldırıları artıran İsrail ordusunun dünkü saldırılarında 113 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İsrail güvenlik kabinesi, saldırı planını onaylamıştı

İsrail güvenlik kabinesinin 4 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi ve kalıcı hale getirmeyi amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı.

İsrail basınında, planın 3 aşamadan oluştuğu ve en erken ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu turu sona erene kadar sürecek hazırlık aşamasında ateşkes anlaşmasına ulaşılamazsa yoğun saldırılar ve Gazze’deki Filistinlilerin güneye sürgün edileceği ikinci aşamaya geçileceği aktarılmıştı.

İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 441
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB soruşturmasında 13 şüphelinin tutukluluk hali devam edecek

    İsrail "Gazze'deki işgali kalıcı hale getirecek" saldırıları da başlattı

    İzmir için "turuncu", 18 şehir için "sarı" meteorolojik uyarı

    Filistin’de 77 yıl sonra ''İkinci Nekbe'' - Filistin Devleti kurulsun, Nekbe son bulsun!

    Demokratlar nihayet harekete geçti: Gazze için karar tasarısı sundular

    KDP lideri Barzani: Biz bu süreci destekliyoruz

    Ne işte, ne okuldalar

    Bütçe disiplini kalmadı

    İktidarın yasal kumarla derdi yok

    Özel: Süreç şeffaf olsun

    Türkiye’deki cezaevi nüfusu 24 ülkeyi geçti

    Osmaniye'deki selde sürüklenen 8 araca ulaşıldı

    Güvenlik korucuları hakkında MSB'den açıklama

    Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları sona erdi

    Avrupa'daki 45 şehirde Gazze'deki soykırımda şehit olan Filistinlilerin isimleri okundu

    ABD'ye izinsiz kurbağa embriyosu getirdi; 20 yıl hapisle yargılanıyor

    Nisan ayında en çok ve an az konut satışı hangi şehirlerde oldu?

    BM: Çatışma bölgelerinde 56 bin kayıp vakası kaydedildi

    Pakistan, Hindistan'ın nükleer silah açıklamalarını kınadı

    En Çok Okunanlar

    Günün Ayet ve Hadisi

    Demokratlar nihayet harekete geçti: Gazze için karar tasarısı sundular

    Türkiye’deki cezaevi nüfusu 24 ülkeyi geçti

    İktidarın yasal kumarla derdi yok

    Nurdan Katreler

    Filistin’de 77 yıl sonra ''İkinci Nekbe'' - Filistin Devleti kurulsun, Nekbe son bulsun!

    Ne işte, ne okuldalar

    Bütçe disiplini kalmadı

    Özel: Süreç şeffaf olsun

    KDP lideri Barzani: Biz bu süreci destekliyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.