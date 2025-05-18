Sağlığın temeli ulaşılamayan sofralarda

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Sağlık Bakanlığı’nın kilo problemi yaşayan bireyleri tespit etmek için başlattığı uygulamaya tepki gösterdi.

Esen, “Sağlıklı bir vücut ağırlığı, elbette bireyin sağlığı kadar kamunun sağlık harcamalarını azaltmak açısından da önemlidir. Fakat sağlığın temeli, ölçülen kiloda değil, ulaşılamayan sofralarda yatıyor. Bugün Türkiye’de insanlar peynir alamıyor, süt alamıyor, çocuklar her gün et değil, sadece ekmek görüyor. Şimdi söyleyin bana, bu insanlara ideal kilosunu nasıl anlatacaksınız?” dedi. Ankara - Anka

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