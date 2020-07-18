Darbe girişiminin ardından müebbet hapis cezası alan askerî okul öğrencisi oğlunun hakkını arayan Melek Çetinkaya tutuklandı.

Çetinkaya, “Suç ve suçluyu övmek ve terör propagandası yapmak” ile suçlanıyor.

Askerî okul öğrencisi oğlunun haksız yere “darbeye teşebbüsle” suçlandığını ve müebbet hapse mahkum edildiğini söyleyen Melek Çetinkaya oğlunu savunmak için son olarak Akit TV’de katıldığı bir programın ardından gözaltına alındı. DW Türkçe’nin haberine göre, programda Fethullah Gülen’i öven sözler kullandığı öne sürülen Çetinkaya hakkında İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. “Suç ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çetinkaya, ifadesi alınmak üzere Ankara’dan İstanbul’a götürüldü. Çetinkaya’nın avukatı Özge Kartal tutuklamaya ilişkin bilgi verirken, “Ortada bir kumpas var. Akit TV de bu kumpasın içinde. Melek Çetinkaya, programa çocuğunu savunmak için çıkmıştı. Tutuklanmasında hiçbir hukuki menfaat olmadığı gibi tamamen haksız-hukuksuz bir durumla karşı karşıyayız” diye konuştu.

“Memleket çığırından çıktı”

Sadece Melek Çetinkaya’nın değil, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargılanan, tutuklanan her kesimden kişilerin yaşadıklarını izleyen ve kamuoyuyla paylaşan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Çetinkaya’nın tutuklanmasını “Memleket çığrından çıktı. Tam bir rezillik yaşıyoruz” sözleriyle değerlendirdi. Çetinkaya’nın Akit TV’deki sözlerinin abartılarak kamuoyuna yansıtıldığını, tek bir cümleyle “kurban edildiğini” belirten Gergerlioğlu, “Tutuklama kararı tamamen siyasîdir” dedi.