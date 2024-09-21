"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Menderes ve arkadaşları için mevlid

21 Eylül 2024, Cumartesi
Çorum Demokrat Parti Yönetimi 27 Mayıs 1960 ta haksız yere yapılan ihtilâl sonucu idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için mevlid okuttu.

19 Eylül’de Çorum merkez Abdibey Camiinde öğle namazı öncesi okutulan Mevlidi Şerifte başta Adnan Menderes olmak üzere bütün şehitlerimiz için fatihalar okunup dualar edildi. Çorum Demokrat Parti Yönetiminin de hazır bulunduğu mevlidde bu vatan için can verenler hayırla yâd edildi. İl başkanı Ahmet Damar, bu milletin kadirşinas olduğunu, vatan için hayatlarını feda edenleri unutmadığını ve onlara sahip çıktığını ifade etti. Türkiye siyasetinde demokrasi, inanç özgürlüğü ve hürriyetin mimarı olan partinin Demokrat Parti olduğu ifade edildi. Her on yılda bir demokrasinin önünün kesildiği, insan onur ve şerefinin ayaklar altına alındığı belirtildi.

Çorum -­ Erdoğan Dinç 

 

Okunma Sayısı: 237
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu kirli savaşı bitirin - Dünya, başta Filistin olmak üzere her yerde barış istiyor

    Menderes ve arkadaşları için mevlid

    282 milyon açlıkla karşı karşıya

    “Kayıp nesil riski” uyarısı

    ‘Vergide adalet istiyoruz’

    Şimşek, kabahati deprem ve EYT’ye attı

    “Tökezledik” itirafı

    Yeni anayasa isteyen yok

    Cammu Keşmir’e yeniden eyalet statüsü verilecek

    Sudanlıların barışa ihtiyacı var

    Suikast için fabrika kurmuş

    Kana bulanmış para istemem

    Su tasarrafu için bu yöntemden vazgeçilmeli

    İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

    İnsanlığa yeni tehdit

    Gazze’de iki günde bir yemek yeniyor

    Ücretsiz beslenme öncelikli olmalı

    Şimdi de askıda defter, kalem

    Taşımalı eğitimin kaldırılması çocukları okuldan koparacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlk 4 maddedeki o ifade kalkmalı
    Osman ZENGİN

    Bulutlara selâm söyleyin; “Bunlar Allah’ın misafirleridir” deyin!
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kemalizm Sosyal Darwinizmin içindedir”
    Genel

    Bu kirli savaşı bitirin - Dünya, başta Filistin olmak üzere her yerde barış istiyor
    Risale-i Nur'dan

    Madem O var ve bâkîdir; merak çekmeyiniz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Ali KAYA

    Siyasî tarafgirlik (2)
    Mustafa Soykan

    Kızım Fâtıma da olsa...
    Raşit YÜCEL

    Mehmet Özel ve Ünal Gülyılmaz ağabeyimize rahmet
    M. Said ZEKİ

    Adalet ve liyakat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.