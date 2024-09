Menderes ve arkadaşları için mevlid

Çorum Demokrat Parti Yönetimi 27 Mayıs 1960 ta haksız yere yapılan ihtilâl sonucu idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için mevlid okuttu.

19 Eylül’de Çorum merkez Abdibey Camiinde öğle namazı öncesi okutulan Mevlidi Şerifte başta Adnan Menderes olmak üzere bütün şehitlerimiz için fatihalar okunup dualar edildi. Çorum Demokrat Parti Yönetiminin de hazır bulunduğu mevlidde bu vatan için can verenler hayırla yâd edildi. İl başkanı Ahmet Damar, bu milletin kadirşinas olduğunu, vatan için hayatlarını feda edenleri unutmadığını ve onlara sahip çıktığını ifade etti. Türkiye siyasetinde demokrasi, inanç özgürlüğü ve hürriyetin mimarı olan partinin Demokrat Parti olduğu ifade edildi. Her on yılda bir demokrasinin önünün kesildiği, insan onur ve şerefinin ayaklar altına alındığı belirtildi.

Çorum -­ Erdoğan Dinç