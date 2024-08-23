MESCİD-İ AKSA MÜSLÜMANLARINDIR

Mescid-i Aksa’nın 21 Ağustos 1969’da kundaklanmasının üzerinden 55 yıl geçti. İsrail bölgede zulümlerine devam ederken, “Mescid-i Aksa Müslümanlarındır” vurgusu yapıldı.

Eski Kudüs ve Filistin Müftüsü, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa’nın 21 Ağustos 1969’da kundaklanmasının 55. yılı nedeniyle bir açıklama yaptı.

Olaya tanık olmayan genç nesillerin farkındalığını artırmak amacıyla Yüksek İslam Komisyonunun bu büyük suçu 55. yılında bir kez daha hatırlattığını kaydeden Şeyh Sabri, “Mescid-i Aksa aleyhindeki yangınlar hala art arda ve muhtelif suretlerde devam ediyor” ifadesini kullandı.

Şeyh Sabri, aşırılık yanlısı fanatik Yahudilerin sağcı Tel Aviv hükümeti ile İsrail ordusundan aldığı doğrudan destekle ırkçı baskınlara devam ettiğine, Kıble Mescidi’nin temellerini ve çevresindeki İslami eserleri tehdit eden kazılar yapıldığına dikkati çekti. Mescid-i Aksa’nın 144 dönümlük alanının tamamının Müslümanlara ait olduğunu vurgulayan Şeyh Sabri, fanatik Yahudilerin gün aşırı düzenlediği baskınlar ve saldırıları, avlusunda Talmudik ayinler yapılmasını ve İsrailli yetkililerin Aksa’nın idaresine müdahalesini kınadı.

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Aşırılık yanlılarını kınıyoruz

Kudüs’teki İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi de Mescid-i Aksa’nın yakılmasının 55. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği saldırılara işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Günlük saldırılar gerçekleştiren, yıkım ve kundakçılık çağrısı yapan aşırılık yanlılarını kınıyoruz. Mübarek Mescid-i Aksa’nın avlularında aleni bir şekilde Talmud ayini yaparak, ilahi söyleyip ve dans ederek Müslümanlara karşı provakatif yaklaşımlar sergilemeye devam ediyorlar. Mescid-i Aksa ve çevresini cebir ve kibir mantığıyla Yahudileştirmeye ve dini, tarihi ve hukuki gerçekliğini değiştirmeye yönelik tüm girişimlere rağmen, 144 dönümlük alanıyla ne bölünmeyi, ne ortaklığı kabul edecek ve yalnızca Müslümanlara ait bir camii olarak kalacaktır.”