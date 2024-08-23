"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

MESCİD-İ AKSA MÜSLÜMANLARINDIR

23 Ağustos 2024, Cuma 00:20
Mescid-i Aksa’nın 21 Ağustos 1969’da kundaklanmasının üzerinden 55 yıl geçti. İsrail bölgede zulümlerine devam ederken, “Mescid-i Aksa Müslümanlarındır” vurgusu yapıldı.

Eski Kudüs ve Filistin Müftüsü, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa’nın 21 Ağustos 1969’da kundaklanmasının 55. yılı nedeniyle bir açıklama yaptı.

Olaya tanık olmayan genç nesillerin farkındalığını artırmak amacıyla Yüksek İslam Komisyonunun bu büyük suçu 55. yılında bir kez daha hatırlattığını kaydeden Şeyh Sabri, “Mescid-i Aksa aleyhindeki yangınlar hala art arda ve muhtelif suretlerde devam ediyor” ifadesini kullandı.

Şeyh Sabri, aşırılık yanlısı fanatik Yahudilerin sağcı Tel Aviv hükümeti ile İsrail ordusundan aldığı doğrudan destekle ırkçı baskınlara devam ettiğine, Kıble Mescidi’nin temellerini ve çevresindeki İslami eserleri tehdit eden kazılar yapıldığına dikkati çekti. Mescid-i Aksa’nın 144 dönümlük alanının tamamının Müslümanlara ait olduğunu vurgulayan Şeyh Sabri, fanatik Yahudilerin gün aşırı düzenlediği baskınlar ve saldırıları, avlusunda Talmudik ayinler yapılmasını ve İsrailli yetkililerin Aksa’nın idaresine müdahalesini kınadı.

***

Aşırılık yanlılarını kınıyoruz

Kudüs’teki İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi de Mescid-i Aksa’nın yakılmasının 55. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği saldırılara işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Günlük saldırılar gerçekleştiren, yıkım ve kundakçılık çağrısı yapan aşırılık yanlılarını kınıyoruz. Mübarek Mescid-i Aksa’nın avlularında aleni bir şekilde Talmud ayini yaparak, ilahi söyleyip ve dans ederek Müslümanlara karşı provakatif yaklaşımlar sergilemeye devam ediyorlar. Mescid-i Aksa ve çevresini cebir ve kibir mantığıyla Yahudileştirmeye ve dini, tarihi ve hukuki gerçekliğini değiştirmeye yönelik tüm girişimlere rağmen, 144 dönümlük alanıyla ne bölünmeyi, ne ortaklığı kabul edecek ve yalnızca Müslümanlara ait bir camii olarak kalacaktır.”

AA

Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MESCİD-İ AKSA MÜSLÜMANLARINDIR

    Hedefi Gazze’yi işgal etmek

    İkiyüzlü siyaset

    Faizden kaçan konkordatoya sığınıyor

    SETA, AB’den yine fon aldı

    Sosyal medya can sıkıntısını artırıyor

    Yerleşimcilerden 12 bin 170 saldırı

    Çiftçi eylemleri yayılıyor

    Kurşun geçirmez cam kabinden konuştu

    2 İspanyol dağcı yüzlerce metreden düşerek öldü

    UNRWA: Gazze'deki insanlar sanki ölümü bekliyor gibi...

    Iğdır'dan Arktik Okyanusu'na 7382 km'lik uçuş... Kainat Kitabı'nı kuşlarla da tefekkür edelim...

    İsrail yine Filistinlilerin sığındığı okula saldırdı

    ABD’li doktorlar: Tüm insanlığın iyiliği için İsrail'i silahlandırmayı bırakın

    Kredi kartı borçlarında takibe alınanlar yüzde 43 arttı

    İşçinin de sabrı taştı

    Çiftçinin en kötü kâbus yılı

    Yangın dönemine karşı hiç hazırlık yapılmamış

    Filistin’e destek eylemleri engellenemez

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Faizden kaçan konkordatoya sığınıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Kemalizmin ömrü Erdoğan’la uzadı”
    Ahmet BATTAL

    Millet tatilde, vekilleri yok hükmünde!
    Genel

    İkiyüzlü siyaset
    Şükrü BULUT

    Türkiye muhalefeti dönüştürüldü mü?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüz ve bin Şeyh Said kuvveti
    Genel

    SETA, AB’den yine fon aldı
    Genel

    MESCİD-İ AKSA MÜSLÜMANLARINDIR
    Genel

    Hedefi Gazze’yi işgal etmek
    Risale-i Nur'dan

    “Hazırlanınız; daimî bir memlekete gideceksiniz”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.