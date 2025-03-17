​Emekli eğitimci, şair ve gazetemiz yazarlarından Mikail Yaprak vefat etti.

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Mikail Yaprak, 1 Kasım 2024 Cuma günü akşam saatlerinde aniden rahatsızlanması sonucu ambulansla İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerde yüksek tansiyona bağlı beyin damarlarında tıkanma ve bununla ilgili hasar tespit edilmişti. O tarihten bu yana tedavisi sürüyordu. Başakşehir Çam Sakura Hastanesi Nöroloji Kliniği Yoğun Bakım Ünitesinde uzun süre tedavi gören Yaprak'ın tedavisi daha sonra Bursa'da devam etti. Bir süre taburcu olan Yaprak, rahatsızlanması üzerine tekrar hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti. Yaprak, bugün sabah saatlerinde rahmet-i Rahman'a kavuştu.

Avusturya temsilcimiz olarak hizmetlerle ilgilendi

1954 Van doğumlu olan Yaprak, ilk-orta ve lise tahsilini Van’da, üniversite tahsilini ise Erzurum’da tamamlayarak Almanca öğretmeni olarak göreve başladı. Öğrencilik yıllarında İttihad (Yeni Asya) Gazetesi ile tanıştıktan sonra şiir yazmaya başladı. 90’lı yıllarda Yeni Asya Neşriyat arasında yayınlanan iki şiir kitabı mevcut. Bunlar, “Sessiz esen yel olsam” ve “Toprağın nutku.” Uzun yıllar Avusturya Linz’de öğretmen olarak görev yapan Yaprak, Avusturya Yeni Asya temsilcisi olarak Viyana'da Risale-i Nur hizmetleriyle ilgilendi.

Dualarla defnedilecek

Cenazesi 18.03.2025 Salı (yarın) ikindi namazını müteakip Bursa/Nilüferköy Camii'nden kaldırılacak olan Yaprak, Nilüferköy Kabristanı'na dualarla defnedilecek. Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun inşallah.