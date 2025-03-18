"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2025 SALI - YIL: 56

Bir Yaprak daha düştü

Abdil YILDIRIM
18 Mart 2025, Salı
En çok zorlandığım yazılar, bir dostumun arkasından taziye yazısı yazmak olmuştur.

Onun için uzun zamandır ahirete yolcu ettiklerimiz için taziye yazısı yazmıyordum. Ama 55 yıllık Yeni Asya dostu, şair ve yazar olarak Mikail Yaprak kardeşimin vefat haberini alınca, hemen bilgisayar başına geçmek ihtiyacı hissettim. Hislerimi nasıl ifade edeceğimi de bilemiyorum. Kendisi ile 50 yıllık dostluğumuz, sütun komşuluğumuz ve ebedî olarak kardeşliğimiz var.  Ramazan ayı içinde, o da Üstadı gibi Rabbine, Resulüne ve Üstadına kavuşmuş oldu. Bize de, onun hakkında hüsn-ü şahadette bulunmak ve rahmet dilemek kaldı.

Evet Nur dalından bir yaprak daha düştü. Biz biliyoruz ki, toprağa düşenler toprak olup gitmiyor. Bizden önce gidenler, berzah âleminde bizleri bekliyor. Üstad Hazretlerinin şu müjdesi ile teselli buluyor, Yaprak ailesine ve Yeni Asya ailesine taziyelerimi sunuyorum.

“Sizlere müjde! Mevt idam değil, hiçlik değil, fenâ değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in’idam değil; belki bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır, saadet-i ebediye tarafına, vatan-ı aslîlerine bir sevkiyattır, yüzde doksan dokuz ahbabın mecmaı olan âlem-i berzaha bir visal kapısıdır.”1

Mikail kardeşimin vefat haberini alınca, 2017 yılında karşılıklı yazdığımız dörtlüklerden meydana gelen bir şiirimiz olmuştu. Düet adı ile gazetemizin Elif ilavesinde yayınlamıştık. Rahmet dualarına vesile olması dileği ile onu buraya almak istiyorum. 

MİKAİL

Biz “Kâlu Belâ”dan beri

Yol aldık ve alıyoruz

Bu yolda dönmeyiz geri,

Yol aldık ve alıyoruz

ABDİL

Hedefi Nur yolumuzun,

Biz bu yolda yürüyoruz,

Yüküm ağır, yolum uzun,

Biz şevk ile geliyoruz.

MİKAİL

Neler neler görüp şaştık,

Sırlı âlemleri aştık,

Ahirzamana ulaştık,

Yol aldık ve alıyoruz.

ABDİL

Evet, zaman ahirzaman,

Sahibi Bediüzzaman,

Tüm dertlere olur derman

Ondan himmet diliyoruz.

MİKAİL

Beşer kudura kudura,

Battı batağa çamura,

Şükür kavuştuk biz Nura,

Yol aldık ve alıyoruz.

ABDİL

Hayat kısa, fânî beşer,

Her gün göçer üçer beşer,

İç içedir hayırla şer,

Hak’tan hayır diliyoruz.

MİKAİL

Bilinmez hangi kattayız,

Ama kesin vasattayız,

Hem de dosdoğru hattayız,

Yol aldık ve alıyoruz.

ABDİL

Durma, devam yaz kardeşim,

Ne söylesek az kardeşim,

Edelim niyaz kardeşim,

Hak yolunda yürüyoruz.

MİKAİL

Gerçi, güya, binde biriz,

Cihanda var bizden bir iz,

Okur, yazar, muhabiriz,

Yol aldık ve alıyoruz.

ABDİL

Paslı kalp sinede yüktür,

Bazı “bir” binden büyüktür,

Büyüklenenler küçüktür,

Biz bunları biliyoruz.

Dipnot

1- Mektubat, s. 267-68.

Okunma Sayısı: 639
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlükte artış var

    İslâm barış dinidir

    BM Yemen için de endişeli

    Tüketiciler de adalet istiyor

    Boşanmalarda Avrupa liderliğine yükseldik

    Türkiye Demokratlarla ayağa kalkacak

    EY HER ŞEYİ BİLEN - Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-18-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

    İftar yaparken israf yapmayalım

    Gazze’de 660 bin çocuk eğitimden mahrum kaldı

    Yurt geneli soğuk ve yağışlı hava uyarısı - Sıcaklıklar bazı bölgelerde 30 derece birden düşecek

    Herkesin Kur'ân'dan hissesi vardır

    “Kürt sorunu” Meclis zemininde çözülmeli

    23 Mart özel sayısı

    Musk'ı protesto gösterileri devam ediyor

    Trump yönetimi, ABD yargısını da dinlemiyor

    Büyük Okyanus açıklarında kaybolan Perulu balıkçı 95 gün sonra bulundu

    Milyonlarca vatandaşın kişisel verilerini ele geçirip satan şüphelilere 34 yıl hapis istemi

    ABD Savunma Bakanı: Husilere yönelik saldırılar devam edecek

    'İsrail ana su hattını keserse büyük bir su krizi yaşanabilir'

    En Çok Okunanlar

    Abdil YILDIRIM

    Bir Yaprak daha düştü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tarihî ikazlara kulak verilmeyince...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çanakkale’den daha büyük savaş
    Ali FERŞADOĞLU

    Avusturya seferinden ahiret seferine bir kahraman serdengeçti!
    Cevher İLHAN

    Neden İsrail’e tepkisizler?
    Faruk ÇAKIR

    “Güvenilir Muhammed”in (asm) ümmeti ne hâlde?
    Genel

    Türkiye Demokratlarla ayağa kalkacak
    Genel

    EY HER ŞEYİ BİLEN - Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-18-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli
    Genel

    İftar yaparken israf yapmayalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.