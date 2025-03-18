En çok zorlandığım yazılar, bir dostumun arkasından taziye yazısı yazmak olmuştur.

Onun için uzun zamandır ahirete yolcu ettiklerimiz için taziye yazısı yazmıyordum. Ama 55 yıllık Yeni Asya dostu, şair ve yazar olarak Mikail Yaprak kardeşimin vefat haberini alınca, hemen bilgisayar başına geçmek ihtiyacı hissettim. Hislerimi nasıl ifade edeceğimi de bilemiyorum. Kendisi ile 50 yıllık dostluğumuz, sütun komşuluğumuz ve ebedî olarak kardeşliğimiz var. Ramazan ayı içinde, o da Üstadı gibi Rabbine, Resulüne ve Üstadına kavuşmuş oldu. Bize de, onun hakkında hüsn-ü şahadette bulunmak ve rahmet dilemek kaldı.

Evet Nur dalından bir yaprak daha düştü. Biz biliyoruz ki, toprağa düşenler toprak olup gitmiyor. Bizden önce gidenler, berzah âleminde bizleri bekliyor. Üstad Hazretlerinin şu müjdesi ile teselli buluyor, Yaprak ailesine ve Yeni Asya ailesine taziyelerimi sunuyorum.

“Sizlere müjde! Mevt idam değil, hiçlik değil, fenâ değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in’idam değil; belki bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır, saadet-i ebediye tarafına, vatan-ı aslîlerine bir sevkiyattır, yüzde doksan dokuz ahbabın mecmaı olan âlem-i berzaha bir visal kapısıdır.”1

Mikail kardeşimin vefat haberini alınca, 2017 yılında karşılıklı yazdığımız dörtlüklerden meydana gelen bir şiirimiz olmuştu. Düet adı ile gazetemizin Elif ilavesinde yayınlamıştık. Rahmet dualarına vesile olması dileği ile onu buraya almak istiyorum.

MİKAİL

Biz “Kâlu Belâ”dan beri

Yol aldık ve alıyoruz

Bu yolda dönmeyiz geri,

Yol aldık ve alıyoruz

ABDİL

Hedefi Nur yolumuzun,

Biz bu yolda yürüyoruz,

Yüküm ağır, yolum uzun,

Biz şevk ile geliyoruz.

MİKAİL

Neler neler görüp şaştık,

Sırlı âlemleri aştık,

Ahirzamana ulaştık,

Yol aldık ve alıyoruz.

ABDİL

Evet, zaman ahirzaman,

Sahibi Bediüzzaman,

Tüm dertlere olur derman

Ondan himmet diliyoruz.

MİKAİL

Beşer kudura kudura,

Battı batağa çamura,

Şükür kavuştuk biz Nura,

Yol aldık ve alıyoruz.

ABDİL

Hayat kısa, fânî beşer,

Her gün göçer üçer beşer,

İç içedir hayırla şer,

Hak’tan hayır diliyoruz.

MİKAİL

Bilinmez hangi kattayız,

Ama kesin vasattayız,

Hem de dosdoğru hattayız,

Yol aldık ve alıyoruz.

ABDİL

Durma, devam yaz kardeşim,

Ne söylesek az kardeşim,

Edelim niyaz kardeşim,

Hak yolunda yürüyoruz.

MİKAİL

Gerçi, güya, binde biriz,

Cihanda var bizden bir iz,

Okur, yazar, muhabiriz,

Yol aldık ve alıyoruz.

ABDİL

Paslı kalp sinede yüktür,

Bazı “bir” binden büyüktür,

Büyüklenenler küçüktür,

Biz bunları biliyoruz.

Dipnot

1- Mektubat, s. 267-68.