"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Minik Asiye'nin son durumu hakkında Prof. Dr. Özkan'dan açıklama

28 Aralık 2021, Salı 19:30
Gaziantep'te, 2 "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in uyandırıldığı ve solunum cihazından ayrıldığı bildirildi.

Gaziantep'teki pitbull saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor: 2 kişi daha tutuklandı

 

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku naklettiği ve operasyon sonrası uyutulan minik Asiye, uyandırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun, yarın servise alınması planlanıyor.

 

Anne Zeynep Ateş'in, uyandırılan kızını gördüğü, Asiye'nin annesinin elini tutarak tepki verdiği öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, doku naklini gerçekleştirdikleri minik Asiye'nin takibini yaptıklarını söyledi.

Asiye'yi yoğun bakımda izlediklerini anlatan Özkan, "Küçük bir çocuk. Bugün yarın inşallah toparlar. Operasyon gayet başarılı geçti. Sırttan ve bacağından ihtiyacı olan tüm dokuları şu an için nakledildi." dedi.

Özkan, ilk etapta yaşamsal dokularının nakledildiğini ifade etti.

"Yoğun bakımda takibi devam ediyor"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, minik Asiye'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Hastanın genel durumunun iyi olduğunu vurgulayan Çete, "Uyandırıldı ve solunum cihazından ayrıldı. Yoğun bakımda takibi devam ediyor. Stabil seyretmesi durumunda ilerleyen günlerde yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacak." ifadesini kullandı.

Asiye'nin babası Hüseyin Ateş: Dua ediyoruz

Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, eşinin, kızlarını ameliyat sonrası gördüğünü, bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin kızıyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Ateş, "Üzüntüden eşim biraz kötü olmuştu, onunla ilgileniyorum. Çok şükür iyiyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı, çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız sürekli desteğini veriyor, kızımın tedavisini yakından takip ediyor. Devletimize Allah zeval vermesin, bize her türlü desteği sağladılar." diye konuştu.

Olay

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Elektrikli araçlara ilgi artarak devam ediyor

    Gaziantep'teki pitbull saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor: 2 kişi daha tutuklandı

    Vaka sayısı 32 bini aştı

    Minik Asiye'nin son durumu hakkında Prof. Dr. Özkan'dan açıklama

    Gimat Başkanı Aydoğan: Fiyatlar daha da düşecek

    İsrail güçleri 6 Filistinliyi yaraladı

    Çin, Elon Musk'ı BM Uzay Ajansına şikayet etti

    Diyarbakır'da suya indirim kararı

    İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

    Japonya'da tren-otobüsler hizmete başladı

    Hindistan'da Müslümanlara yönelik nefret söylemleri artıyor

    Dini değerler iktidar hırsına kurban edilemez

    Mehmet Âkif’e Kur’ân ve duâ

    Yemen’de en sıcak cephe, petrol zengini Marib

    İşgal için sıra Golan’da

    Feriköy’ü tanıyalım mı?

    Birleştiğimiz nokta demokrasi

    Türkiye, bu gerilimden bıktı

    İnsani geçim için asgari 5303 TL lazım

    Mart’tan önce indirim olmaz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erdoğan’ın son İsrail “açılım”ı
    Ali FERŞADOĞLU

    Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ister misiniz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Kur farkı korumalı TL mevduatı meselesi
    Cevher İLHAN

    Bu da fos çıkarsa…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Dini değerler iktidar hırsına kurban edilemez
    Süleyman KÖSMENE

    Geçmişle hesaplaşmak
    Osman ZENGİN

    Demirel ve Demirperde
    Faruk ÇAKIR

    Milleti faize boğmayın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.