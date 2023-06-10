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10 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu

10 Haziran 2023, Cumartesi 10:47
Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi.

Alınan ilk bilgiye göre, fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Patlamada yaralılar olduğu belirtildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı.

Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

5 işçi şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

AA

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