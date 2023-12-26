"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

'Muhtar kendisine teslim edilen tebligatı götürmekten sorumlu değildir'

26 Aralık 2023, Salı 13:37
Muhtarların kendilerine teslim edilen tebligatı sadece muhafaza etmekle mükellef olduklarına işaret edilen kararda, ilgiliye götürüp verme yükümlülüklerinin bulunmadığı bildirildi.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, evde olmayan kişinin tebligatını teslim alan muhtarın, tebligatı ilgili kişiye teslim etmemesi nedeniyle adli para cezasına çarptırılmasını, "muhtarların tebligatı götürmekle yükümlü olmadığı" gerekçesiyle bozdu.

Dairenin kararına göre, Mersin Silifke'deki bir postacı, hakkında icra takibi başlatılan bir kişi hakkındaki tebligatı ilgilinin evde olmaması nedeniyle mahalle muhtarına bıraktı. Postacı, tebligatı muhtara bıraktığını, muhtardan alması gerektiğini söylemesini de ilgili kişinin komşusuna bildirdi.

Muhtar, ilgilinin evine haber kağıdı yapıştırdı, daha sonra gördüğünde de evrakı teslim etti.

İcra işlemleri kapsamında evine haciz memurları gelen kişi, kendisine tebligat yapılmadığını, bu nedenle itirazda bulunamadığını, itiraz süresinin geçtiğini belirterek, tebligatı teslim alan muhtar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakkında dava açılan muhtar, Silifke Ağır Ceza Mahkemesince, Tebligat Kanunu'na muhalefet suçundan 1800 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanık muhtar, tebligatı götürme görevinin bulunmadığı, hakkında soruşturma izni alınmadan yargılama yapıldığı, şikayetçiye tebligatı bildirdiğini belirterek, yerel mahkeme kararına itiraz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 7. Ceza Dairesi, sanığa verilen cezayı hukuka aykırı bularak bozdu.

Dairenin kararında, "Tebligat Kanunu'na göre köy muhtarının muhatap adına kendisine tebligat yapılacak kişilerden olmaması ve kendisine teslim edilen tebligat evrakını sadece muhafaza etmekle mükellef olup, ilgilisine götürüp verme yükümlülüğünün bulunmaması karşısında, unsurları itibarıyla oluşmayan suçtan beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur." ifadeleri yer aldı.

AA

Okunma Sayısı: 371
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bütçe açığı borçla kapatılacak

    Faize her saat 3 milyon dolar

    Hukuk devletinde böyle şey olmaz

    Muhammed Salah: Lütfen onları unutmayın

    Akademik özgürlükte diplerdeyiz

    Papa: Barış için dua edelim

    Gazze yoğun saldırı altında

    'Muhtar kendisine teslim edilen tebligatı götürmekten sorumlu değildir'

    Gazzeli çocuklar: "Yaşamak istiyoruz", "Nerede uyuyacağız?"

    Proje eksik, yapı malzemesi yetersiz, işçilik hatalı...

    'Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli'

    Euro-Med, İsrail'in infazlarını UCM'ye gönderdi

    Japonya: Terör örgütü PKK'yı ve eylemlerini kınıyoruz

    Ukrayna: Novoçerkassk çıkarma gemisini vurduk

    İsrail basını: ABD, İsrail'e 230 uçak ve 20 gemi dolusu silah gönderdi

    Gazze'ye açtığı savaşı "derinleştirerek sürdüreceğini" söyledi

    Yerli üreticilere ithalat koruması

    Elektronik sigara 34 ülkede yasaklandı

    “Türkiye tapu” uygulaması geliyor: Tapu işlemlerinde güvenlik artacak

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yalan rüzgârı esmeye başladı yine
    İbrahim Aktaşcı

    İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bursa’da verimli bir program
    Risale-i Nur'dan

    Fani mahbuplar seni bırakmadan evvel sen onları bırak!
    Süleyman KÖSMENE

    Üstümüzdeki haklardan nasıl arınalım?
    Ahmet Said Aydil

    Yiğidi öldürme, hakkını ver
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyaset ahlâk ve ekonomiyi nasıl çökertti?
    Faruk ÇAKIR

    Terörü bitirmek mecburiyetindeyiz
    Cevher İLHAN

    “İmha stratejisi”nin akıbeti ortada

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.