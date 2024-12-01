Mustafa Sungur’u rahmetle anıyoruz... Ömrünü Risale-i Nur’a vakfetti

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin güzide talebelerinden Mustafa Sungur Ağabey vefat yıl dönümünde dualarla anılıyor.

Mustafa Sungur: Risale-i Nur, Kur’ân sırlarını ders veriyor

“Bütün eh-i iman kardeşimizdir” diyerek kucaklayıcı ve kuşatıcı bir üslup sergileyen Mustafa Sungur ağabey bütün Nur Talebelerinin babası ve ağabeyi idi. Bütün hayatı, gayesi, meşgalesi Risale-i Nur olan Sungur ağabey, “Biz Üstadımızdan neyi ve nasıl gördüysek onu yaşamak ve devam ettirmek mecburiyetindeyiz” diyerek, imana ve Kur’ân hizmetiyle alâkalı mevzularda hassas, titiz ve metoduna aykırı gelebilecek meselelerde tavır koyar ve taviz vermezdi. Bediüzzaman’ın “Hayatım hayatınla devam edecek” dediği Mustafa Sungur, ömrünü Risale-i Nur hizmetine vakfetmiş, bilhassa Orta Asya’daki Risale-i Nur tanıtma çalışmalarına öncülük etmişti. Bediüzzaman’ın Kastamonu Nur Talebeleri’ne gönderdiği mektupta Mustafa Sungur’dan “Küçük Said” olarak söz eder. Böylece Mustafa Sungur hayatını Risale-i Nurlar’ı tanıma ve tanıtma yoluna feda eder.

MUSTAFA SUNGUR, EYÜPSULTAN’DA YÂD EDİLECEK

Mustafa Sungur, vefatının 12. yıl dönümünde rahmetle, şükranla ve hürmetle yâd edilecek. Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi’nde, 1 Aralık 2024 Pazar günü saat 16.00’da başlayacak olan anma toplantısının konuşmacıları Muhammed Nur Sungur, Safâ Mürsel ve Haluk İmamoğlu olacak. Toplantının ardından merhum Mustafa Sungur’un Eyüpsultan’daki kabri ziyaret edilecek.

BUGÜN MEVLİD OKUTULACAK

Mustafa Sungur ağabey için bugün (Pazar, 1 Aralık 2024) saat 10.30’da Mustafa Sungur Arslanbey Vakfında (Adres: Nuh Kuyusu Cad., 79 Üsküdar, İstanbul) mevlid okutulacak.

Mustafa Sungur kimdir?

Mustafa Sungur Eﬂani’de dünyaya geldi. Kastamonu Gölköy Köy Enstitüsünü bitirdikten sonra, öğretmenliğe başladığı yıllarda Risale-i Nur’u tanıdı. 1947’de Bediüzzaman Hazretlerini Emirdağ’da ziyaret etti. 1954’ten itibaren sürekli olarak Bediüzzaman Hazretlerinin yanında kaldı. Bu arada defalarca yargılandı, hapislere girip çıktı. 1 Aralık 2012’de vefat eden Mustafa Sungur’un cenazesi 2 Aralık 2012 tarihinde Fatih Camii’nde kılınarak Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilmişti.

LÜTFİYE KEF - TEKİRDAĞ