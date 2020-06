Nefret dili hepimize zarar veriyor

Sofia Development Association’ın Programlar Direktörü Sevdalina Voynova “Nefret dilinin hakim olması hepimize zarar verir, veriyor” dedi.

HABER: HAVVA KÜÇÜK KONUR

Hrant Dink Vakfı’nın Yeni Bir Söylem ve Diyaloğa Doğru projesi kapsamında düzenlediği “Nefret söylemi ile mücadelede çevrimiçi yaygın eğitim modelleri” atölyesi sona erdi.

Avrupa’da göçmenlere, mültecilere ve sığınmacılara yönelik çevrimiçi nefret söylemiyle mücadele etmeyi hedefleyen Positive Messengers projesinin katılımıyla, nefret söylemiyle mücadelede çevrimiçi araçlar ve yöntemlere dair deneyimler paylaşıldı. Projenin paydaşlarından olan Sofia Development Association’ın Programlar Direktörü Sevdalina Voynova’nın katıldığı atölyede, katılımcıların da katkılarıyla ayrımcılık, nefret söylemi, karşıt söylem, alternatif söylem gibi konularda çevrimiçi araçlarla nefret söylemiyle mücadele etmenin yolları ve çevrimiçi eğitimlerin sınırları ve imkânları tartışıldı.

Duygulara ulaşmaya çalışın

Sevdalina Voynova, özet olarak şunları söyledi: “İnsanlar canavar değiller. Kendini kötülüğe adamış falan değiller. Bunların içinde de iyi tarafları var. Kötülüğü seslendirme sebepleri onları kimsenin dinlemiyor oluşu. Sen kötüsün deyip etiketlenen insanlar kimse tarafından dinlenmiyor artık ve bu da onları saldırganlaştırıyor. Önlemenin çarelerinden biri onlarla konuşmak. Onların da bakış açılarını görmeye çalışmalı. Nasıl bakar nasıl düşünürler anlamaya bakmalı. Yaptığınız çalışmalarınız üretken olsun. İçeriğinizi anlamlı ve eğlenceli yapın. Faydalı mesajlar yazın. (Sosyal medya ortamlarında) Karmaşık söylemleri basitleştirin. Nefret söylemi kelimesini basitleştirin mesela. Duygulara ulaşmaya çalışın. İnsanların tepkilerine ulaşmaya çalışın. Tepki olumlu ya da olumsuz fark etmez. O duyguyu görmeye, hissetmeye çalışın. İnsanların paylaşımlarını retweetlemesini, favlamasını istiyorsunuz mesela. Daha çok kitleye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bunu açıklayın. Bunu neden yapmalılar. Kendinizi tanıtın ve anlatın basitçe.”

Irkçılık her yerde artıyor

İnsan hakları kültürünün önemine dikkat çeken Voynova, “Pek çok şirket uyguluyor bu tarz programlar. AB bu konuda bazı ilerlemeler kaydetti. Bu tarz programlar destekleniyor. Mültecilerle ilgili programlarda mesela biz daha çok anne babalarla çalışıyoruz. Çünkü çocuklar kendi arasında gayet iyiler. Beraber futbol oynuyorlar, doğum günü kutluyorlar vs. Ama anne babalar itiraz ediyor. Benim çocuğum mülteci çocuklarla okumasın, arkadaşlık etmesin, başka okula gitsinler vs. Büyükler sorun çıkarıyor daha çok, küçükler değil. Neler yapılabilir düşünmeli. Beyin fırtınaları, fikir teklif öneri ne varsa denenmeli. Biz Bulgaristan olarak çok istedik AB ülkelerine katılmayı. Ama ırkçılık, milliyetçilik her yerde artıyor maalesef. Daha çok çalışmalı, nefret söylemlerinin önüne geçmenin, hızını düşürmenin yollarını aramalıyız. Hepimiz aynı gemideyiz. Aynı yolun yolcusuyuz. Nefret dilinin hakim olması hepimize zarar verir, veriyor” dedi.