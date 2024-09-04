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4 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

O Filistinli öğrencilere sınır dışı kararı

04 Eylül 2024, Çarşamba 00:15
Türkiye’nin İsrail’e taşıdığı petrolü protesto eden iki Filistinli öğrenci hakkında sınır dışı kararı verildi. Öğrencilerin avukatları iptal davası açtı.

Türkiye’nin İsrail’e taşıdığı petrolü protesto eden iki Filistinli üniversite öğrencisi günlerdir Geri Gönderme Merkezinde tutuluyor. İki Filistinli öğrencinin avukatları Beyza Akyüz ve Üsame Sarıyaşar müvekkilleri hakkında ‘sınır dışı edilme’ kararının verildiğini KARAR’a anlattı. Öncelikle müvekkilerinin Türkiye’de sabit adreslerinin bulunması ve adli sicil kayıtlarının olmaması nedeniyle idari gözetim kararının iptali ile ilgileneceklerini söylediler. İki Filistinli öğrenci hakkında verilen sınır dışı edilme kararına karşı açılan iptal davasının sonuçlanmasının ise bir yıla kadar uzayabileceğini ifade ettiler.

Cumhurbaşkanına Hakaretten soruşturma

29 Ağustos’ta TRT World’de yapılan galadaki protestoya katılan 1’i Filistinli üç eylemci de polis tarafından gözaltına alınmıştı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler, 12 saat gözetim altında tutulduktan sonra serbest bırakılırken Filistinli öğrenci, Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilmişti. Filistinli öğrencilerin avukatlığını yapan Üsame Sarıyaşar, haklarında Cumhurbaşkanına Hakaretten soruşturma açıldığını, buna bağlı olarak da kamu düzeni güvenliğini ihlal etmekten sınır dışı kararı verildiğini anlattı. Sarıyaşar, sınır dışı kararına açılan itiraz davası sürecinde müvekkillerinin Geri Gönderme Merkezi’nde tutulmaması için ayrıca idari gözetim kararına itiraz edeceklerini söyledi. “İkamet adresleri belli ve adli sicil kayıtları temiz olan müvekkillerimizin Geri Gönderme Merkezi’nde tutulmalarına gerek olmadığına dair itirazımızı belirttik. Beş gün içinde bu itirazımızın sonucunu alırız” dedi.

‘Arkadaşlarımızı alacağız’

Avukat Beyza Akyüz, sabit ikamet adresinin idari gözetim kararına edecekleri itirazın olumlu sonuçlanma ihtimali için önemli olduğunu belirtti. Filistin için 1000 Genç hareketi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla arkadaşlarının deport kararına karşı kamuoyu oluşturmaya devam edeceklerini duyurdular: “Günlerdir Geri Gönderme Merkezi’nde tutsak edilen iki Filistinli kadın arkadaşımızın dosyasına ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ gerekçe gösterilerek kamu güvenliğinin ihlali dolayısıyla sınır dışı edilme kararı eklendi. Petrol sevkiyatını durdur talebini yükseltmek kamu güvenliği ihlaline konu olamaz. Gönüllü avukatlarımız tarafından bu karara itirazımızı gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımızı alacağız.”

Haber Merkezi

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