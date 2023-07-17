Orman yangınlarıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10-17 Temmuz'da meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalar kapsamında 7 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10-17 Temmuz'da Muğla/Fethiye, Muğla/Milas, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya/Manavgat'ta meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturmaların başlatıldığını belirtti. Bu kapsamda toplam 7 şüphelinin tespit edildiğini aktaran Tunç, şunları kaydetti: "Fethiye'de 1 ve Milas'ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla'da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen'de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat'ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir. Ayrıca yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." AA

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