"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Osmaniye Bahçe'de 4,4 büyüklüğünde deprem

20 Kasım 2025, Perşembe 12:53
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde saat 12.09'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bahçe ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Şu ana kadar bir olumsuzluk yok. Takibimiz devam ediyor. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah milletimizi, ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin." açıklamasını yaptı.

AA

Okunma Sayısı: 237
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hacı adaylarına "pasaport geçerlilik süresi" hatırlatması

    Osmaniye Bahçe'de 4,4 büyüklüğünde deprem

    Rusya'nın dün yaptığı saldırıda ölenlerin sayısı 26'ya çıktı

    Hacı adaylarına pasaport uyarısı

    Zulme seyirci kalmayın, değerlerinize sahip çıkın

    Fatih'teki zehirlenme hadisesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

    BM: En hafif tabirle endişe verici

    Diyarbakır-Çınar'da zincirleme trafik kazası: 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

    Benzin, mazot, otoban...

    Devletler çocuklara sözünü tutmadı

    Diş hekimleri iş bekliyor

    Şeyh İkrime Sabri: Sessiz kalmayacağım - İkrime Sabri’nin avukatları: Dava siyasî

    Sudan’da da sağlık sistemi çöktü

    Oval Ofiste ağırlandı, Trump’ı sevindirdi

    Terör örgütü PKK’dan Devlet Bahçeli’ye cevap: Sözleri anlamlı, ama yetersiz

    İmralı tartışmaları gündem saptırmadır

    Komisyon, İmralı’yı ziyaret gündemiyle toplanacak

    Tom Barrack’tan hesap soruldu mu?

    Şamil Tayyar: Erdoğan ve Bahçeli anlaştı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Zulme seyirci kalmayın, değerlerinize sahip çıkın
    Genel

    Hilmi Doğan Ağabey’e rahmet ve dua ile
    Genel

    BM: En hafif tabirle endişe verici
    Genel

    Diyarbakır-Çınar'da zincirleme trafik kazası: 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
    Genel

    Fatih'teki zehirlenme hadisesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Osmaniye Bahçe'de 4,4 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Hacı adaylarına pasaport uyarısı
    Genel

    Rusya'nın dün yaptığı saldırıda ölenlerin sayısı 26'ya çıktı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.