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5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Pandemi endemik hale gelebilir

05 Ocak 2022, Çarşamba
Bazı bilim insanları 2022’de pandeminin yerini endemiye bırakacağını söylüyor. Yani hastalık zamanla yerleşik hale gelecek, ancak etkisi azalacak, ölüm oranı düşecek. Bir bakıma Kovid-19 salgını etkisini yitirecek.

İki yılı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınında Omicron varyantının etkisiyle vak’alar katlandı. Dünya genelinde günlük vak’a sayısı iki milyonu aşarken, Omicron, Türkiye’de de kısa sürede dominant hale geldi. Bu varyant özellikle çocuklar arasında önceki varyantlara göre daha etkili oldu. İki ay aranın ardından Aralık sonunda Türkiye’deki günlük vak’a sayısı ilk kez 30 bini aştı ve hatta 45 bine dayandı. Ancak bu sadece işin kayıt altına alınabilen kısmı. Zira Kovid-19 olduğu halde test sonucunun negatif çıktığı kişilerin varlığının yanı sıra test yaptırmadığı için resmî kayıtlara geçmeyenlerle birlikte asıl sayının 100 bine yaklaştığı belirtiliyor. Ancak diğer taraftan bazı bilim insanları, 2022 yılında pandeminin yerini endemiye bırakacağı görüşünde. Yani hastalık zamanla yerleşik hale gelecek, ancak etkisi azalacak, ölüm oranı düşecek. Bir bakıma Kovid-19 da influenza ya da verem gibi bir hastalık olacak ve salgın etkisini yitirecek. Independent’deki habere göre bütün bu ihtimaller ışığında Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner Omicron varyantı etkisini, yeni yılda salgının muhtemel seyrini ve yeniden kapanmalara ihtiyaç duyulma ihtimalini anlattı.

Kapanma beklenmiyor

Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, diğer varyantlardan farklı şekilde Omicron’un etkisiyle Türkiye’deki vakaların 2-3 günde ikiye katlandığını belirtse de genel anlamda hastalığın daha hafif şekilde geçirildiğini söyledi. Ancak bu durumun rehavete neden olmaması gerektiğine de vurgu yapan Sönmez, hastaneye yatışlardaki azalma, daha önce enfeksiyon geçirme ve aşıya bağlı oluşan bağışıklığın da bir etkisiyle virülans (hastalığa sebep olma) azalsa da Kovid-19 virüsünün hâlâ ağır hastalık yapıp ölümlere sebep olduğunun unutulmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. İki doz aşıya ek olarak üçüncü dozların yapılmasının virüsün dolaşımını azaltmak için şart olduğunu belirten Sönmez, böylelikle kapanmaların önüne geçmek ve hastane yükünü önlemek adına da tedbir alındığını kaydetti. Şu an için Türkiye’de yeniden kısıtlamalara gidilmesini beklemediğini kaydeden Sönmez, vak’a sayılarının 40 binlerden 70-80 binlere yükselmesi halinde ufak çaplı birtakım tedbirlerin yeniden gündeme gelebileceği görüşünde. Son olarak bilim insanlarının 2022’nin baharında hastalığın endemik hale gelebileceği şeklindeki yorumlarına da katılan Sönmez, Omicron varyantının bütün toplumlarda Güney Afrika’da olduğu gibi hafif hastalık şeklinde yaygınlaşırsa, oluşan bağışıklıkla endemik hale gelmesinin öngörüldüğünü de aktardı.

 

“Kovid-19 hayatımızdan hiç çıkmayacak”

İç hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner de salgının 2022’de nasıl seyredeceğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Salgına ilişkin öngörülerin doğru bir yaklaşım olmadığını savunan Çetiner, her şeyden önce Kovid-19 vak’alarının tıpkı influenza ve diğer üst solunum yolları enfeksiyonları gibi olacağını ve hayatımızdan hiç çıkmayacak gibi göründüğü için artık bununla yaşamayı öğrenmemizin şart olduğunu savundu. Çetiner, “Türkiye’de de aşılama artırılmalı. Bundan sonra kapanma ya da kısmi kapanma gibi durumların olacağını hiç sanmıyorum” dedi. 

Haber Merkezi

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