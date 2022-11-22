SON DÖNEMDEKİ KESKİN U DÖNÜŞLERİNİN SON DURAĞI: ERDOĞAN “DARBECİ, KATİL, ZALİM” DEDİĞİ SİSİ İLE TOKALAŞTI.

“ONUNLA ASLA BARIŞMAM!”

İhvan’a yönelik müdahalelerde can veren Esma Biltaci için gözyaşı döken, her fırsatta rabia işareti yapan, “Beni Sisi'yle barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmem” ve “Onunla aynı masaya oturmam” diyen Erdoğan, Katar’da bir araya geldiği Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile selamlaşıp tokalaştı.

“AR DAMARI KAR DAMARI”

DP lideri Uysal: “Ar damarı olmuş kâr damarı! AKP için varsa yoksa günübirlik menfaat! Hiçbir kutsalları yok...” İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz: “İstanbul seçiminde ‘Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?’ demişti. Katar'daki fotoğraftan anlaşılan, artık Sisi denilmiş. Şimdi Binali Yıldırım ne olacak?”

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Rabia'ya veda Sisi'ye merhaba

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Dünya Kupası’nın açılış töreni için gittiği Katar’da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile görüşerek, tokalaşmasına tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’da Dünya Kupası’nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyonda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile selamlaşıp tokalaştı. 2013’te Mısır’da ordunun Müslüman Kardeşler yönetimini darbeyle devirmesinin ardından, Türkiye ve Mısır karşılıklı olarak büyükelçilerini çekmişti. Erdoğan ile Sisi arasındaki tokalaşma, Mısır’daki darbeden 9 yıl sonra, geçen sürede iki ülke arasındaki en üst düzey temas oldu. Geçen hafta Endonezya’daki G20 Zirvesi’ne katılan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Mısır ve Suriye’yle ilişkilerle ilgili bir soruya, “Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Vakti, zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir, ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz” cevabını vermiş ve eklemişti: “Şu anda Türkiye olarak, bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Ve buna göre de yolumuza o şekilde devam edebiliriz.”

‘Katil, zalim, darbeci’ diyordu

Erdoğan daha önce Sisi’yi “Katil”, “Zalim” ve ‘“Darbeci” gibi sert ifadelerle hedef almış; Mısır’daki darbeyi protesto etmek amacıyla Müslüman Kardeşler destekçileri tarafından kullanılan bir simge olan “Rabia” işaretini “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” anlamıyla kullanmıştı. 3 yıl önce katıldığı bir televizyon programında “Beni Sisi’yle barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum, etmem de” diyen Erdoğan, 23 Haziran 2019’da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi ise “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?” ifadesini kullanmıştı. Erdoğan’ın Katar’da Sisi ile tokalaşmasına hem muhalefet partilerinden hem de sosyal medyadan tepkiler geldi.

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Ar damarı olmuş kâr damarı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Rabia işareti bile yapamaz hale geldiniz; Sisi ile arayı düzelteceğiz diye...” sözleriyle Erdoğan’ın Sisi ile biraraya gelmesini eleştirdi. ‘Ar damarı olmuş kâr damarı!’ diyen Uysal, AKP için her şey Halife Ömer’den rivayet edilen Cahiliye döneminin ‘helvadan put yapıp acıkınca yemeleri’ gibi… Hiçbir kutsalları yok, varsa yoksa günübirlik menfaat! Ayrıca apaçık dişi olan deveye erkek diyecek aklı/vicdanı kararmış olanların varlığını da unutmamak lazım! 300 sene ömrümüz yok ki AKP’nin deneme-yanılma metodu ile doğruları bulmasına tahammül edelim!” ifadelerini kullandı.

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İtibar ayaklar altında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Erdoğan ‘katil ve firavun’ dediği Sisi ile el ele, göz göze gayet mutlu” dedi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Erdoğan’ın, tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi söylediği sözleri hatırlatarak, “Bugün Katar’daki fotoğraftan anlaşılan artık Sisi denilmiş. Şimdi Binali Yıldırım ne olacak?” yorumunda bulundu. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise “Ülkemizin çıkarlarını ve itibarını korumak için hiçbir ülkeyle ilişkilerimizin kesilmemesi en doğrusudur. Ancak bundan da önemlisi ülkemizin itibarının bu şekilde ayağa düşürülmemesidir” dedi ve ekledi: “Bütün muhalefeti yıllarca Sisi olmakla suçlayıp, defalarca Sisi’ye ‘Katil’ deyip ‘Masasına bile oturmam’ diye tafra yapıp, ardından da gayet mutlu ve gülen bir yüzle elini sıkmak milletimizin haysiyetine hakarettir.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA