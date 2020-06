Saadet Partisi’nden Titanikli ekonomi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye’deki ekonomik verilerle ilgili partisinin hazırladığı videoyu paylaştı.

Gazeteduvar’ın haberine göre, partinin hazırladığı videoda “Ekonomi Konseri” başlığı altında Türkiye’deki ekonomik tablo paylaşıldı ve fon müziği olarak Titanik filmindeki My Heart Will Go On şarkısı kullanıldı.

Müzik ironili bir şekilde flüt ile rahatsız edici bir şekilde çalınırken, Karamollaoğlu duruma “Müzik değil, rakamlar rahatsız edici. Ekonomi, veriler gizlenerek düzelemez” açıklaması getirdi. Titanik yolcu gemisi zamanın en son teknolojisiyle yapılmış ve “batmaz” denilmişti. 15 Nisan 1912 gecesi daha ilk seferinde bir buz dağına çarpmış ve yaklaşık 2 saat 40 dakika içinde Kuzey Atlantik’in buzlu sularına gömülmüştü. Gemideki bin 514 kişi hayatını kaybetmişti. Geminin batması sonrası yaşanan dram 1997 yılında beyaz perdeye yansımıştı. Leonardo Di Caprio ve Kate Winslet’in başrollerinde yer aldığı filmde My Heart Will Go On (Kalbim Devam Edecek) şarkısı fon müziği olarak kullanılmıştı.