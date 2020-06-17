Konserlerin maliyeti ne kadar?

Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan ve 1 ay sürecek konserlerin maliyetini sordu.

Karaduman, “Kuruçeşme’de kurulan sahnede gerçekleştirilen konserler ile ilgili haberler ulusal basında yer almıştır. Seyircisiz gerçekleştirilecek ve sosyal medyadan canlı yayınlanacak olan konserler için harcandığı iddia edilen malî kaynaklar kamuoyunda tartışmalara sebep olmuştur. Akabinde İletişim Başkanlığı bir açıklama yaparak müzik sektörüne de destek olmak ve o sektördeki emekçilerin ailelerini düşünmek adına bu çalışmayı yaptıklarını ifade etmiştir” dedi. “Bu bağlamda; 1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kuruçeşme’de yapılacak konserlerin maliyeti toplamda ne kadar olmuştur? Seyircisiz bir şekilde yapılacak olan ve sosyal medya platformlarından yayınlanacak olan konserlerin maliyetini yükselten sebepler nelerdir?” diye sordu.

Ankara – Recep Gören