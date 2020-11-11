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11 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Said Nursi'nin istibdat eleştirilerini okuyun

11 Kasım 2020, Çarşamba 00:07
AKYOL: İSLAMCILAR, 2. MEŞRUTİYET AYDINLARINDAN SAİD NURSÎ’NİN “REY-İ VAHİD” KAVRAMINA VE İSTİBDAT ELEŞTİRİLERİNE BAKABİLİRLER.

HANİ CB SİSTEMİ İSTİKRAR GETİRECEKTİ?

Taha Akyol Karar’da yazdı: “Hani CB sistemi ‘istikrar’ getirecekti? İkinci Meşrutiyette ülkenin tek kişinin iradesiyle yönelmesine ‘idare-i şahsiye’ derler; bu kavramı eleştirel bir terim olarak kullanırlardı.”

CB SİSTEMİ KİŞİSELLİĞİ ZİRVEYE ÇIKARDI

“Kural ve kurumlar yerine, yetkiler tek kişide toplanınca, kaçınılmaz olarak kişisel güven, tercih, sempati ve antipati liyakatin önüne geçiyor. Kurumların güvenilirliği bu yüzden zayıflıyor. CB hükümet sistemi yönetimde kişiselliği zirveye çıkardı.”

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Said Nursî’nin istibdat eleştirilerini okuyun

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, “Bugünkü İslamcılar İkinci MeşrÛtiyet aydınlarından Said Nursî’nin “rey-i vahid” kavramına ve istibdat eleştirilerine baksınlar” dedi.

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, “Berat Albayrak’ın emsali görülmemiş tarzdaki istifası, CB hükümet sisteminin niteliğini yansıtan önemli bir örnektir” dedi. Akyol, “Temeldeki güven sorunu” başlıklı yazısında şunları söyledi: “Merkez Bankası başkanını herhangi bir objektif kanuni sebep olmaksızın, kişisel değerlendirmeyle, “laf dinlemiyor” diye görevden alıyoruz; dünyada böyle bir gerekçenin emsali yok… Yerine getirileni de on altı ay sonra görevden alıyoruz. Ve kişisel tercihle elinden tutup zirveye yükselttiğimiz Hazine ve Maliye Bakanı, üstelik aile içinden bir isim, tuhaf bir şekilde istifa ediyor… Tek kelime resmi açıklama yapılmıyor. Ekonomik kriz ortamında en kritik bakanlıktaki bu boşalma hakkında Cumhurbaşkanı tek kelime etmiyor. Bunun adı “istikrar” mı?  Hani CB sistemi “istikrar” getirecekti?” 

“Atatürk ve İnönü de ‘tek adamdı’”

“İkinci Meşrûtiyette ülkenin tek kişinin iradesiyle yönelmesine “idare-i şahsiye” derlerdi” diyen Akyol, şu şekilde devam etti: “O zamanki Batıcılar da Türkçüler de İslâmcılar da bu kavramı eleştirel bir terim olarak kullanırlardı. Bugünkü İslâmcılar, İkinci Meşrûtiyet aydınlarından Said Nursî’nin “rey-i vahid” kavramına ve istibdat eleştirilerine bakabilirler mesela. Kurallar ve kurumlar yerine, yetkiler tek kişide toplanınca, kaçınılmaz olarak kişisel güven, kişisel tercih, kişisel sempati ve kişisel antipati liyakatin önüne geçiyor. Kurumların güvenilirliği bu yüzden zayıflıyor. Ak Partililerin itirazını duyar gibiyim: Evet, Atatürk ve İnönü de ülkeyi “tek adam” olarak yönettiler. “Tek adam” yönetimleri iyiyse onları bu açıdan eleştirmeyin. Tek Adam yönetimi sorunlar yaratıyorsa, bugünkü sisteme bu gözle bir bakın; üstelik bugün 21. Yüzyıldayız. AK Parti iktidarı, 2011’den itibaren adım adım bu yola girdi. CB hükümet sistemi yönetimde kişiselliği zirveye çıkardı. Kuralları ve kurumları aşağıya çekti.” 

 

Sistem kurumsallığı değil şahsı güçlendiriyor

Kamu görevlerine atama şartlarının KHK’larla gevşetildiğine dikkat çeken Akyol, “Naci Ağbal’ın Merkez Bankası başkanlığına, Bakan Albayrak’a rağmen atanması olabilir mi? Ama o yüksek güven bu kadar kırılgan mıydı? Dövizin biraz inip TL’nin biraz değerlenmesi gösteriyor ki, piyasalar Ağbal’ı Albayrak’tan iyi bulmuştur. Ağbal’ın faizi yükseltme sinyali vermiş olması ekonomide artık ideoloji ve popülizmin yerine rasyonalizme bir dönüş olacağı umudunu yaratmış olabilir. Albayrak’ın istifasında bilmediğimiz başka sebepler de olabilir. Belli olan şu ki CB hükümet sistemi kurumsallık yerine kişiselliği güçlendirdi. Kurallar aşındı, güven sarsıldı: İşte Yunanistan binde 5-6 ile, Türkiye yüzde 6-7 ile dış borç bulabiliyor! Korkarım sistemi düzeltmeden kişisel tavırlarla istikrar ve güven sağlamak kolay olmayacak.”

 

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