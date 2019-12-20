Şeker alacaksak, fabrikalar neden satıldı?

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şeker fabrikalarının özelleştirmesini eleştirdi.

Türkiye’nin Rusya’dan yaklaşık 400 ton şeker ithal edeceğine ilişkin haberler çıktığını söyleyen Yalım, “Bu durumdan çok üzüntü duyuyorum. Şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için çok çaba harcadık ancak sonuç alamadık. Gazete Duvar’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere şeker fabrikalarının özelleştirmesini savunanların yüzünün kızarması gerekir” diye konuştu. Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğunu belirten Yalım, “Madem şekere ihtiyacımız vardı, neden şeker fabrikalarımız satıldı? Çiftçimizin tarlasından şekeri üretememesinde üzüntü duyuyorum” ifadelerini kullandı.

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