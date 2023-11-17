Şevk, ümit ve hizmet adamı Saadettin Çelik hatıralarla yâd edildi

VEFAT GÜNLÜĞÜ

ADAPAZARI OKUYUCULARIMIZCA TERTİPLENEN PROGRAMDA, RİSALE-İ NUR TALEBESİ SAADETTİN ÇELİK RAHMETLE YÂD EDİLDİ. TANIYANLAR VE YAKINLARI TARAFINDAN HAYATI VE HİZMET HATIRALARI ANLATILDI.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Sakarya Yeni Asya Temsilciliği tarafından Adapazarı’nda Saadettin Çelik Ağabeyi yad etme programı düzenlendi. Programa Türkiye’nin çeşitli illerinden Saadettin Ağabey ve Risale-i Nur hizmetinde beraberlikleri, ortak noktaları olan birçok kişi icabet etti. Sakarya okuyucuları ve misafirler salonu doldurdular. Programın moderatörlüğünü Yeni Asya gazetesi köşe yazarı ve tarihçi Rıfat Okyay üstlendi. Program ve gecenin mahiyeti ve gayesini açıklayan takdim konuşması yapan Okyay, daha sonra “Nun harfinin mucizesi ve Allah’ın (cc) bize verdiği bu kadar nimete karşı nasıl bir ubudiyetle karşılık verilebileceği; günahkâr, aciz, zaif, isyankâr insanların, mü’minlerin bunları başarabilmesi mümkün mü?” temalı Risale-i Nur dersi okudu.

HATIRALAR ANLATILDI

Yapılan dersin ardından çay ikramıyla birlikte, moderatör Okyay; Saadettin Ağabeyle ilgili hatıraları olan ağabey ve kardeşlere mikrofonu uzattı. Pek çok katılımcı Saadettin Ağabey hakkındaki ortak hatıralarını, onun Risale-i Nur hizmetlerini, şahsî okumalarını, öğrenci hizmetleri ve okuma programlarını gibi Risale-i Nur’a ait iman hizmetlerini aktardı. Daha sonra gazetemiz yazarı, YK üyesi Şükrü Bulut “meşrutiyet, adalet, hürriyet” konulu Münazarat dersi yapmak üzere kürsüye davet edildi. Bulut, meşrutiyet, adalet, hürriyet konularını günümüzdeki meselelerle karşılaştırarak anlattı.

DUALAR EDİLDİ

Son olarak hatim duası ve programın kapanış duası için, Ramazan Oruç Ağabeye mikrofona davet edildi. Ramazan Oruç, hem Risale-i Nur hizmetleri, hem Saadettin Ağabeyin ruhu için dua etti. Programın sonunda İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi çevre il ve ilçelerden gelen ağabey ve kardeşlerle vedalaşılarak Saadettin Ağabeyi anma programı son buldu.

Saadettin Ağabey; hayatımın gayesi dediği Risale-i Nurla iman hizmetinin, yine geri kalan kardeşlerince devam ettirildiğini, inşaallah berzah âleminden de seyrediyordur. Allah hepsinden razı olsun. Hizmet-i imaniye ve Kurânîyede bizleri muvaffak ve muzaffer eylesin inşaallah.

14 Ekim 2016 tarihinde vefat etmişti

Saadeddin Çelik ağabey 14 Ekim 2016 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştu. Cenazesi, Bağlar Mahallesi, Erenler / Sakarya adresindeki Mehmed Zahid Kotku camiinde kılınan öğle namazından sonra dualarla defnedilmişti.

İSMAİL TEMEL - SAKARYA