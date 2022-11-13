SGK’da yolsuzluk itirafı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki (SGK) bazı yolsuzluk iddialarına ilişkin konuştu.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre Bilgin, şunu söyledi: “Geçen sene de bahsetmiştim, onu bir arkadaşımız hatırlattı. Nedir o? Yolsuzluk. SGK’yle ilgili böyle bir iddia vardı. Bu sadece bir iddia değil, bizim müfettişlerimizin de bize yansıttığı, getirdiği... Bir hukukçu arkadaşımızı görevlendirdim. O arkadaşımız didik didik etti ve oradaki yolsuzluk hadisesine bulaşmış adamların tamamıyla ilgili suç duyusunda bulundu.” “Rakam var mı?” diye soran Bulut’a cevap veren Bilgin, “Oradaki rakam 1 milyar civarında. Sorumluları yargıya hesap verecekler, bazı görevlileri de ben işten attım” dedi.