Sıcak para faiz için geliyor

Prof. Hayri Kozanoğlu, “‘Sıcak para’ oluk oluk akıyor. Ancak bu ekonomiye gelecek yıllarda çok yüksek bir reel faiz ödeme faturası çıkaracaktır” dedi.

Son bir yıldır Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde yüksek enflasyona karşı faiz artırımı politikasını hayata geçiren Türkiye, enflasyonla mücadelede yeni bir döneme giriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs 2024 enflasyon verilerine göre, Türkiye’de tüketici enflasyonu Mayıs ayında yıllık yüzde 75,5’e çıktı. DW Türkçe’ye konuşan Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Ekonomi yönetiminin sinsi bir planı seziliyor. Enflasyonda şimdilik ‘en kötü geride kalsa da’ bizi yüksek fiyat artışları halk için hayat pahalılığı derinleşen yoksulluk bekliyor” diyor. Mehmet Şimşek’in ve Merkez Bankası yetkililerinin sürekli baz etkisiyle enflasyonun düşeceğini ifade ettiklerini belirten Kozanoğlu, istatistiki olarak geçen yıl Temmuz ve Ağustos aylarındaki yüzde 9’u aşan aylık enflasyonların ortadan kalkması ile enflasyonda bir gerileme yaşanacağını kaydediyor.

Mevcut politikalar yabancı sermayeye yarıyor

Yürütülen enflasyonla mücadele programının geniş halk kitlelerini fakirleştirirken Türkiye piyasalarından para kazanan yabancı sermaye için çok avantajlı koşullar yarattığı eleştirileri de yapılıyor. Prof. Hayri Kozanoğlu, mevcut politikaların ücretli kesimin değil yabancı sermayenin işine yaradığını kaydediyor. 2024 sonunda yüzde 38, 2025 sonunda yüzde 14 enflasyon hedefi birlikte düşünüldüğünde, hükümetin önümüzdeki 12 ay için yüzde 19 civarında bir enflasyon beklediğine işaret eden Kozanoğlu, şu değerlendirmeyi yapıyor: “Bu durumda yıllık devlet tahvillerinin yüzde 42’lik faiz oranı, hazineye çok yüksek bir faiz yükü getirir. Zaten Mehmet Şimşek’in sürekli yinelediği TL’deki değer kaybının enflasyonun altında kalacağı vaadi ile bu olgular birleşince, bu cazip fırsatı kaçırmak istemeyen ‘sıcak para’ oluk oluk akıyor. Ancak bu ekonomiye gelecek yıllarda çok yüksek bir reel faiz ödeme faturası çıkaracaktır.”

Haber Merkezi