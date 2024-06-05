"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Sıcak para faiz için geliyor

05 Haziran 2024, Çarşamba
Prof. Hayri Kozanoğlu, “‘Sıcak para’ oluk oluk akıyor. Ancak bu ekonomiye gelecek yıllarda çok yüksek bir reel faiz ödeme faturası çıkaracaktır” dedi.

Son bir yıldır Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde yüksek enflasyona karşı faiz artırımı politikasını hayata geçiren Türkiye, enflasyonla mücadelede yeni bir döneme giriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs 2024 enflasyon verilerine göre, Türkiye’de tüketici enflasyonu Mayıs ayında yıllık yüzde 75,5’e çıktı. DW Türkçe’ye konuşan Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Ekonomi yönetiminin sinsi bir planı seziliyor. Enflasyonda şimdilik ‘en kötü geride kalsa da’ bizi yüksek fiyat artışları halk için hayat pahalılığı derinleşen yoksulluk bekliyor” diyor. Mehmet Şimşek’in ve Merkez Bankası yetkililerinin sürekli baz etkisiyle enflasyonun düşeceğini ifade ettiklerini belirten Kozanoğlu, istatistiki olarak geçen yıl Temmuz ve Ağustos aylarındaki yüzde 9’u aşan aylık enflasyonların ortadan kalkması ile enflasyonda bir gerileme yaşanacağını kaydediyor. 

Mevcut politikalar yabancı sermayeye yarıyor

Yürütülen enflasyonla mücadele programının geniş halk kitlelerini fakirleştirirken Türkiye piyasalarından para kazanan yabancı sermaye için çok avantajlı koşullar yarattığı eleştirileri de yapılıyor. Prof. Hayri Kozanoğlu, mevcut politikaların ücretli kesimin değil yabancı sermayenin işine yaradığını kaydediyor. 2024 sonunda yüzde 38, 2025 sonunda yüzde 14 enflasyon hedefi birlikte düşünüldüğünde, hükümetin önümüzdeki 12 ay için yüzde 19 civarında bir enflasyon beklediğine işaret eden Kozanoğlu, şu değerlendirmeyi yapıyor: “Bu durumda yıllık devlet tahvillerinin yüzde 42’lik faiz oranı, hazineye çok yüksek bir faiz yükü getirir. Zaten Mehmet Şimşek’in sürekli yinelediği TL’deki değer kaybının enflasyonun altında kalacağı vaadi ile bu olgular birleşince, bu cazip fırsatı kaçırmak istemeyen ‘sıcak para’ oluk oluk akıyor. Ancak bu ekonomiye gelecek yıllarda çok yüksek bir reel faiz ödeme faturası çıkaracaktır.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 311
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin Devleti, Slovenya tarafından da resmen tanındı

    "Çatışmaları sonlandırma konusunda başarılı olamadık"

    DSÖ: Gazze'de en az 7 bin acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç var

    Üniversiteler İsrail zulmüne karşı ayakta

    Piyasada fiyatlar düşmez

    Hukuk yoksa demokrasi de yok

    İsrail’den her gün farklı mesaj

    'TÜİK’i mahkemeye vereceğiz'

    Beş ayda 500 konkordato ilân edildi

    Sıcak para faiz için geliyor

    Hukuk devletinde hiçbir neden hukukun önüne geçemez

    Milli Takım, İtalya ile 0-0 berabere kaldı

    Hak gasbının hesabı sorulacak

    Netanyahu'nun davet edildiği Kongre oturumuna katılmayacağını yineledi

    Kayseri'de eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: 2 pilot şehit oldu

    Vatandaşın faiz borcu katlandı

    Asgari ücretli çok çalışıp az kazanıyor

    Resmi tahmine ulaşmak imkânsız

    İsrail: İyi bir anlaşma değil, ama kabul ettik

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şimdi de faizle ülkeyi çökertiyorlar
    Genel

    Hukuk yoksa demokrasi de yok
    Ahmet BATTAL

    Kayyımlı demokraside Hakkari-İran
    Ali FERŞADOĞLU

    Kim fitne çıkmadan önce keşfedip tedbir alabilir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Allah çalışana yardım eder
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur gafleti dağıtıp, nur-u tevhidi gösteriyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Okuma programlarına hazırlık
    Faruk Bahadır Önal

    Refah’da insanlığın gözyaşları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.