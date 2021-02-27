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27 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

STK’lardan hukuk reformu çağrısı

27 Şubat 2021, Cumartesi 00:01

CİDDİ BİR HUKUK REFORMU ZORUNLULUKTUR

21 ilin 347 STK’sınca yayınlanan ortak deklarasyonda, “Başta ifade özgürlüğü olmak üzere, toplantı ve gösteri hakkı, adil yargılanma hakkı, yargı bağımsızlığı gibi temel hak ve özgürlükler alanını genişletecek ciddi bir hukuk reformu zorunluluk haline gelmiştir” denildi.

YENİ ANAYASADAN ÖNCE YAPILACAKLAR VAR

Deklarasyonda, yeni anayasa için öncelikle siyasette daha yapıcı bir dil kullanılması, yargı bağımsızlığı, basın ve ifade özgürlüğü gibi temel meselelerde hızlıca iyileştirmeler yapılması gerektiği belirtildi ve daha sonra Türkiye’nin ihtiyacı olan demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir anayasanın yapılabileceği vurgulandı.

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STK’lardan hukuk reformu çağrısı

21 ilde faaliyet gösteren 347 sivil toplum örgütü, “Temel hak ve özgürlükler alanını genişletecek bir hukuk reformu bir zorunluluk haline gelmiştir” çağrısında bulundu.

Aralarında Diyarbakır, Van, Erzurum, Mardin, Tuncel, Adıyaman, Şanlıurfa, Ağrı, Siirt, Bingöl’ün de bulunduğu 21 ilde faaliyet gösteren 347 sivil toplum örgütü, yaşanan hak ihlalleri ile ilgili ortak deklarasyon yayınladı. Barolar, sağlık örgütleri, kadın kurumları, sendikalar ve hak örgütlerinin de aralarında bulunduğu 347 sivil toplum örgütü hazırladıkları deklarasyonu Diyarbakır Koşuyolu Parkı’nda açıklamak istedi, ancak polis açıklamaya izin verilmedi. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’ne geçen STK temsilcilerinin açıklamasına burada da izin verilmedi. STK temsilcileri engellemeye tepki göstererek oturma eylemi yaptı, ardından da deklarasyonu gazetecilerle paylaştı.

Mağduriyetler daha da derinleşti

Deklarasyonda, “Darbe sonrası çıkarılan KHK’lar sonrasında yasa hükmü haline getirilmiş, ülkemiz adeta bir ‘sürekli OHAL’ rejimine dönüştürülmüştür. Hükümetin yargı üzerindeki vesayetinin sonucu olarak yargı, iktidarın kendisini ‘sürdürülebilir’ kılmasının bir aracı haline gelmiş, tarafsızlığını ve bağımsızlığını tümden yitirmiştir. (...) KHK’lar ile ihraç edilen binlerce kişinin hak arayışının sadece 4 idare mahkemesinin ve 11 kişilik OHAL komisyonunun insafına terk edilmesi yaşanan mağduriyeti daha da derinleştirmektedir” denildi.

Tedbir alınsın

Yaşanan soruşturmalara dikkat çekilen deklarasyonda şu ifadeler yer aldı: “Terör tanımının genişliği ve muğlaklığı, yargının muhalif sesleri susturma konusundaki araçsallığıyla birleşince binlerce kişi soruşturma ve kovuşturmalara uğramakta, kamu görevinden ihraç edilmekte ve tutuklanmaktadır. Nitekim her yıl inşa edilen cezaevlerine rağmen, cezaevlerinin büyük bir kısmında kapasitelerinin üstünde mahpus tutulmaktadır.  (…) Hükümeti ulusal ve uluslar arası mevzuata uymaya, cezaevlerindeki tecrit, işkence ve kötü muamele, haberleşme, gazete, radyo ve tele- vizyondan yararlanma, sağlık hakkı, şartlı salıverilme hakkı gibi temel haklar konusunda önlem almaya çağırıyoruz.”

Haklar genişletilmeli

Deklarasyonun devamında şunlar kaydedildi: “Bizler ; Türkiye’nin ciddî bir hukuk reformuna ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, başta ifade özgürlüğü olmak üzere toplantı ve gösteri hakkı, adil yargılanma hakkı, yargı bağımsızlığı gibi temel hak ve özgürlükler alanını genişletecek bir hukuk reformu, toplumsal barış ve ekonomik gelişmişlik için bir zorunluluk haline gelmiştir. Toplumun tüm kesimlerini kapsamı gereken anayasanın yapılması sürecine ülkedeki siyasî partiler, Barolar, meslek odaları ve STK’ların dahil edilmesi başta Kürt meselesinde demokratik ve kalıcı barışın sağlanması açısından bir tercih değil, zorunluluktur.”

AİHM kararları derhal uygulanmalı

Sputnik’in haberine göre deklarasyonda, “Son olarak, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının bağlayıcılığı dikkate alınarak kararların derhal uygulanmasına, cezaevlerinde bulunan mahpusların sağlıklarının daha fazla tehlikeye girmemesi, açlık grevlerine yol açan koşulların ortadan kaldırılması için hükümet, Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumları hak ihlâllerinin sonlandırarak ve her türlü tecrit ve izolasyonun kaldırılmasına yönelik bir an önce adım atmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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