Süleymaniye'nin silüetini bozan inşaat mühürlendi

İstanbul, Fatih, Demirtaş Mahallesi’nde bulunan ve Mimar Sinan’ın ‘kalfalık eseri’ olarak tanımladığı tarihi Süleymaniye Camii’nin önünde yükselen inşaatın son katındaki kalıplar söküldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilen sürede durdurulmayan inşaata mühür vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı, tarihî Süleymaniye Camii’nin önünde yükselen yurt binası inşaatına yönelik tepkiler ü- zerine inşaatı durdurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin projenin imar planlarına ve yönetmeliklere aykırı olduğu açıklaması sonrası “Fedakârlığa hazırız” diyen vakıf, HaberTürk’ten Esra Boğazlıyan’ın haberine göre, inşaatın silüeti bozan son katındaki kalıpları söktü. Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Mimar Sinan eseri tarihi Süleymaniye Camii’nin siluetini gölgeleyen inşaatın durdurulması için ilçe belediyesine verdiği üç günlük süre doldu. İnşaatın durdurulmadığını tesbit eden İBB İmar Müdürlüğü yetkilileri inşaatın kapısına mühür vurdu. Haber Merkezi

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