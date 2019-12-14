TBMM, ABD Senatosu’nu kınadı

TBMM’de dört parti, ortak bir bildiriyle ABD Senatosu’nun dün geçirdiği Ermeni kararını kınadı. VOA Türkçe’deki habere göre TBMM Genel Kurulu’nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzasıyla, “ABD Senatosu kararının yok hükmünde sayılmasına dair” başlıklı bir karar metni okundu ve daha sonra oylamaya sunularak kabul edildi.

Metne AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları destek verirken, HDP grubuysa ret oyu verdi. HDP Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, TBMM’de alınan kararı kabul etmediklerini ve ‘Hayır’ oyu verdiklerini belirterek, “Bu topraklarda yaşanan soykırım ve tüm acılarla yüzleşilmesi çağrısı yapıyoruz” ifadesini kullandı. Kabul edilen bildiride, “ABD Senatosu’nun, tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle, uluslar arası hukukun temel kurallarını yok sayarak, sözde Ermeni soykırım iddiaları konusunda kabul ettiği kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz” ifadesi kullanıldı.

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