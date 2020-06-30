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30 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Tehlike azalmıyor, artıyor

30 Haziran 2020, Salı
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, tedbirlerin kaldırılmasıyla vak’a ve yoğun bakım sayılarının yeniden yükseldiğini belirterek, tehlikenin arttığını vurguladı.

Uzmanların salgına karşı yaptıkları tüm uyarılara rağmen 1 Haziran’da hayata geçirdiği ‘normalleşme’ planları etkisini hızla gösterdi. 1 Haziran’da 651’e kadar düşen yoğun bakımda yatan hasta sayısı 984’e kadar yükseldi. BirGün’ün haberine göre, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala,“Covid-19 hastalığından ölenlerin büyük çoğunluğunu yoğun bakımda yatanlar ve entübe edilen hastalar oluşturuyor. Dolayısıyla buralardaki artışla beraber ölümlerde de bir artış eğilimi karşımıza gelebilir” dedi. 

Böyle devam ederse tablo kötü

Diyarbakır ve Cizre başta olmak üzere Anadolu’nun farklı yerlerinden aldıkları bilgilere göre yoğun bakımlarda sıkıntı yaşandığının altını çizen Pala sözlerini şöyle sürdürdü: “Sıkıntının yoğun bakımlarla sınırlı olmadığını, yine bazı küçük yerlerde PCR sonuçlarını alma süresinin uzadığını, hasta ve yakınlarının tedirgin olduğunu duyuyoruz. Türkiye başından beri test yapma konusunda Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği yaklaşıma sahip değil. Ekonomik, siyasi, turistik bir karar alındığı zaman bunun pandemi yönetiminde bir zaafa yol açması mümkün. Bu zaaf da kendini yoğun bakımda ve entübe edilen sayısındaki artış, hem de ölümlerle ortaya çıkarabilir.” İstanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk ise, “Özellikle 11 Mayıs’ta AVM’lerin açılması ve 1 Haziran’dan itibaren bütün önlemlerin kaldırılmasıyla vak’a sayılarında da yoğun bakım sayısında da tekrar artışa geçildi. Eğer bu şekilde devam ederse tablo kötü. Burada bütün dünyada var olan bir salgından bahsediyoruz ve dünyada tehlike azalmıyor, artıyor. Burada da artmasından endişe duyuyoruz.”

Çok dinamik bir salgın 

T24’ün haberine göre, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz,  “Bu tablo binli rakamlarla devam ederse özellikle üniversitelerin açılmasında sıkıntı yaşanabileceğini düşünüyorum. Bu gerçekten çok dinamik bir salgın. Önümüzde ki yılların ön görüsünde bulunmak, elde ki verilerle tahmin etmek pekte mümkün değil açıkçası. Bizler Temmuz ve Ağustos ayını nasıl geçirdiğimize bakarak, Ekim’de neler yapabileceğimize karar vereceğiz. Bu yüzden, dinamik bir salgında Eylül ya da ekim ayında okullar açılır ya da açılmaz diye şu an için bir şey diyemeyiz.”

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