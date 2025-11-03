"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

"ABD İHA'ları hava sahamızı ihlal ediyor"

03 Kasım 2025, Pazartesi 14:41
Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, hava sahalarının ABD'ye ait insansız hava araçları (İHA) tarafından ihlal edildiğini belirterek, bunların Pakistan toprakları üzerinden geldiğini savundu.

Mücahid, Tolo News'e yaptığı açıklamada, İstanbul'daki görüşmelerde, Pakistan'ın Afganistan topraklarının kendilerine karşı kullanılmamasını talep ettiğini, aynı şekilde kendilerinin de Pakistan topraklarının ve hava sahasının Afganistan'a karşı kullanılmamasını istediklerini anlattı.

"Doğrusu Amerikan dronları, Afganistan semalarında faaliyet gösteriyor, Pakistan hava sahasından geçip hava sahamızı ihlal ediyorlar." diyen Mücahid, Pakistan'dan bunu engellemesini istediklerini söyledi.

Mücahid, Afganistan ile Pakistan arasında Doha ve İstanbul'daki görüşmelerde çözülemeyen tek sorunun Pakistan Talibanı (TTP) olduğunu belirterek, İslamabad yönetiminin Afganistan yönetiminden Pakistan içindeki TTP faaliyetini kontrol etmesini istediğini, bu talebin Kabil'in yetki alanının dışında olduğunu ifade etti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'de Afganistan'ı işgalinin ardından ülkede konuşlandıkları en büyük askeri üs olan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geri almayı planladığı Bagram Hava Üssü'ne ilişkin olarak da Mücahid, üssü kontrol etme hırsları olan veya bir zamanlar Afganistan ile çatışan belli oluşumların, baskı ve provokasyonla bölgede istikrarsızlık oluşturma arayışında olduğu değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 295
