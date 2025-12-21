TESK’ten iktidara acil çağrı

Ekonomik krizin ve yüksek enflasyonun altında ezilen esnaf, yeni yıla “borçsuz” girmek için Ankara’ya seslendi.

Banka kredilerine ulaşamayan, vergi ve prim borçları altında ezilen milyonlarca işletme sahibi için TESK Başkanı Bendevi Palandöken, kamu alacakları için kapsamlı bir yapılandırma isterken, “Biz af falan istemiyoruz. Biz diyoruz ki borcumuzu ödeyelim. Ancak mevcut imkânlar, iş yeri kiraları ve borç yükü buna engel oluyor. Bu da bununla sınırlı kalmamalı. Her türlü kredi kurumu borçlarından, köprü geçiş ücretlerine, idari para cezalarına kadar; ana parayı yatıran ya da taksitlendirme talep eden vatandaşımız bu yapılandırmadan yararlanabilmeli. Bu bir af değil, borcun ödenebilir hale gelmesidir” dedi.

Ankara - Mehmet Kara