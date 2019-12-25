Timur Ağabey duâlarla uğurlandı

Van’da Risale-i Nur hizmetleriyle meşgul olan Timurlenk Bozkurt, Pazartesi akşamı vefat etti.

Timur Ağabeyin ardından Yeni Asya duruşunu hiç bozmadı “Timur Abi,” Van’da kılınan cenaze namazından sonra dün duâlarla defnedildi. Timurlenk Bozkurt’la yapılan röportaj dünkü Yeni Asya’da (24 Aralık 2019) yayınlanmıştı. Timurlenk Bozkurt’un Nurşin Camii’nde kılınan cenaze namazına Van Valisi, belediye başkanı ve il protokolü de katıldı. Cenaze daha sonra Akköprü Mezarlığı’na defnedildi. Millî Eğitim eski Bakanlarından Hüseyin Çelik de (@hc_huseyincelik) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazdı: “Van, abide şahsiyetlerinden birini kaybetti. Uzun zamandır birçok hastalıkla malûl olan şair, sivil toplumcu, siyasetçi ve kanaat önderi Timurlenk Bozkurt Ağabeyimiz, Hakk’a yürüdü. Mekânı Cennet olsun. Eşi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.” Van - Mustafa Yaprak

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