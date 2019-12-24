"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Yeni Asya duruşunu hiç bozmadı

Rüstem GARZANLI
24 Aralık 2019, Salı 00:28
Timurlenk Bozkurt ağabeyle Risale-i Nur’ları, Van hayatı, eserleri, Yeni Asya’yı konuştuk.

Timurlenk Bozkurt kimdir, kısaca özgeçmişinizi anlatır mısınız?

Gazizade Molla Bozo Mehmet Bozkurt’un oğluyum. 1930 yılında Van’da dünyaya geldim. Doğduğumda bir ayağım bileğimden iki santim kısa olunca ailem Timürlenk ismini vermiş.

Sendikacılık, serbest muhasebecilik, kooperatifçilik yaptım, 1950 yılından itibaren şiir ve çeşitli konularda yazılar yazdım.

Yeni Asya, Vansesi, İkinisan, Şark Yıldızı, Van postası gazetelerinde köşe yazarlığı yaptım. Bazı derneklerde aktif görev aldım. On yıldan beri rahatsızlığımdan dolayı yatağa bağımlıyım, dua bekliyorum.

Timur Ağabey, bir yazar olarak yazdığın eserlerin var mıdır?

Şairlik, yazarlık ve siyaset ile geçen bir ömür. Okuma ve yazma azmimi yeni bir kitaba dönüştürdüm. öykü, anı ve gözlemlerinden oluşan basılmış “Egido’nun Hazin Sonu” adlı kitabım var.

“Vanlı Şairler Antolojisi”, “Nuh Palas Oteli” ve “Sana bir muştum var” isimli üç yeni kitap daha yayına hazırlıyorum.

Risâle-i Nur’larla nasıl tanıştınız, anlatır mısın? 

Üstad’ı babam Molla Bozo görmüştür. Ben Üstadı bizzat görmedim, onu ve eserlerini tanımak ise Van’da 1960’lı yıllarda bir asker tarafından tanıdım. Sarılık hastalığına yakalanmıştım, bu hastalık benden hiç gitmiyordu. Bu asker bana, ilk defa gördüğüm “Hastalar Risalesi”ni verdi. Bunu oku, iyi olacaksın dedi, kitabı elime aldım, daha okumaya başlar başlamaz kollarımdaki tüylerimin diken diken olduğunu gördüm.

Kitabı okumaya devam ettim, okudukça hoşuma gitti. Manen hastalığım teşhis edilmişti, reçete bana iyi geliyordu. Sabah- akşam günde iki kez okumaya başladım…

Kendi kendime diyordum, bu kitabı okusam iyileşeceğim, ma-nevî bir güç almaya başladım. Şifayı gönderen Kudret sahibi Allah’ımın hikmeti iki gün sonra, baktım benim hastalıktan eser yok, anama koştum, “Ana bak ben iyileştim” diyerek, ona da sevincimi anlattım.

Asker kardeşimiz, manen doktorum oldu… Risale-i Nur eserlerini de bana vermeye başladı… O günden sonra bu kitaplardan hiç ayrılmadım, hizmetin bir eri olarak Nur kervanına katıldım.

Timurlenk Abi, refika-i hayatın Remziye Abla ile birlikte Van’da Risale-i Nur hizmetinde bulundunuz, o günkü hizmet şartlarından söz eder misiniz?

Bizim hiç çocuğumuz olmadı, Hikmet-i İlâhiden sual olunmaz. Çocuğumuz olsaydı, Risale-i Nur hizmetiyle yoğun bir şekilde bulunmayabilirdik.

Remziye Risale-i Nurları benden önce tanıyordu, Van’da hanımlar hizmet hareketini, talebe istihdamı, onların yetiştirilmesi, evlendirilmesi... Bir nevi Cenab-ı Hak bize binlerce evlat verdi. Dünyevî, maddî hiç bir sıkıntı yaşamadık çok şükür. İkimiz de yaşlandık. Şimdi bu evlâtlar bizim ile çok alakadarlar. Ben yakın bir zamanda gideceğim. Allah daha iyisini bilir. Remziye’yi Allah’a emanet ediyorum. Ve bu evlâtlara bırakıyorum. Ben de kabrimde günleri sayarak refika-ı hayatım olan Remziye’mi berzah âleminde bekleyeceğim. 

Yeni Asya gazetesine makale yazan ve yıllardan beri okuyucusu olduğun Yeni Asya sizce neyi ifade ediyor, anlatır mısın?

Van’da “Hazret” diye bilinen İsmail Yaprak namı diğer İsmail Hoca veya Hoca İsmail tarafından Yeni Asya’yı tanıdım. İsmail Hoca cesur kişiliği, dürüstlüğü, mertliği, hazır cevaplılığı, tavizsiz duruşu çok dikkatimi çekmişti. Meğer bu Yeni Asya cemaatinden olmanın ona kazandırdığı hususiyetlermiş.

Maalesef vefatıyla bizden erken ayrıldı. Hazret hakkında da Yeni Asya gazetesinde bir kaç makalem yayınlanmıştır.

Son zamanlarda Yeni Asya çok tenkit ediliyor olsa da hak ve hakikat yanında ve dik duruşunu hiç bir zaman bozmamıştır. Haksızlıklar ile kapatılarak bir kaç kez ismen değiştirilmiş olsa da... Yeni Asya değişmedi, tenkit edenler değişti.

Hak ve hakikate değil, güce ve menfaate göre bakılırsa gerçek gizleniyor, göremiyorsun. Yeni Asya gazetesi çıktığı günden beri duruşu neyse, bu gün yine aynı. Değişen ne var? Aslında değişen tenkit edenin kendisi. İnandığı gibi yaşamayan, yaşadığı gibi inanmaya başlıyor.

Yeni Asya sosyal ve içtimaî hayatımıza yön verdiği gibi, Risale-i Nurların da naşir-i efkarıdır… Hizmetin bir dellalıdır… Gazetemizi okuyalım, okutalım, ona sahip çıkalım… 

Muhterem Timur ağabey; hasta halinle sizi daha da yormak istemem, varsa en son bir mesajını alayım. 

Bizim vermek istediğimiz mesaj Üstadımız Hz. Seyda Bediüzzaman’ın (r.a.) mesajının hülâsasının hülâsası bile olamaz. Onun mesajına kulak vermek gerek. Risale-i Nur karşısında bizim mesajımızın ne kıymeti olabilir ki?

Risale-i Nur’u her daim okuyunuz. Çok dua ediniz. Ruhen talep, aklen kabul, kalben tasdik ve amelen tatbik ediniz. Selâm ve dua ile Allah’a emanet olunuz. Hakkınızı helâl ediniz…

Ağabey siz de hakkınızı helâl ediniz, Yeni Asya adına teşekkür eder, Allah’tan şifa talep ederiz.

Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Askeri yolla çözüm olmaz

    Suriyelilerin %60’ı gitmekten yana

    Sınırları kaldırmak mı?

    İdlib mutabakatı ne oldu?

    Değerli Konut Vergisinde yanlış hesap

    Devletin enflasyonu % 22.58

    Müslümanlara haksızlık yapan Hindistan’a tepki

    Çocukları sevindirdiler

    Cami saldırısı silahları toplattı

    Rant var vazgeçmezler

    Siyaset sahiciliğini yitirdi

    İmamoğlu: Ya Kanal, ya İstanbul!

    Trabzon ve Giresun’da orman yangınları

    'Rusya Suriye'de yeni bir askeri güç kuruyor' iddiası

    Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

    Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı ile görüştü

    Irak'ta eylemciler açlık grevine başladı

    Tel Abyad'da terör saldırısı: 8 ölü

    Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

    Yeni yıl zamları

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Talimatlı savcılar listesi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Güvenlik soruşturmasında dayatma geri tepti
    Faruk ÇAKIR

    Adalet kâğıt üstünde
    Muzaffer KARAHİSAR

    Merhum Muhammed Said’den kalanlar
    Genel

    Rant var vazgeçmezler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir derin kumpas: Kubilay Cinayeti (2)
    Süleyman KÖSMENE

    Cennetten indirilen nimetler
    Rüstem GARZANLI

    Yeni Asya duruşunu hiç bozmadı
    Genel

    Suriyelilerin %60’ı gitmekten yana
    Genel

    Değerli Konut Vergisinde yanlış hesap

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.