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19 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Türkiye'de vefat sayısı 2017'ye yükseldi

19 Nisan 2020, Pazar 19:15
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 3977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 127 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 86 bin 306, can kaybı 2017 oldu.Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 1523 kişiyle birlikte toplam iyileşen kişi sayısı 11 bin 976 oldu." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 344 test yapıldı.

Bu kapsamda 3 bin 977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaşarak  ''Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın.'' açıklamasına bulundu.

Son 24 saatte 127 hasta vefat etti, 1523 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 634 bin 277, toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam vefat sayısı 2 bin 17, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1922, toplam entübe hasta sayısı 1031, toplam iyileşen hasta sayısı 11 bin 976 oldu.

AA

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