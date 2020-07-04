Twitter’a en çok kapatma talebi Türkiye’den

İfade Özgürlüğü Derneği adına Prof. Yaman Akdeniz ve Ozan Güven tarafından hazırlanan “EngelliWeb 2019” adlı raporu, Türkiye’nin ifade hürriyetinde geldiği durumu gözler önüne serdi.

Raporda Türkiye’de erişime engellenen web siteleri, haberler ve sosyal medya muhtevaları mercek altına alındı. Raporda, Twitter Şeffaflık Raporu’na göre 2019’un birinci yarısında tesbit edilen sonuçlar da aktarıldı. Buna göre Türkiye’den Twitter’a 388 mahkeme kararı ve 5 bin 685 diğer çıkartma talebi gönderildi. Bu taleplerle 8 bin 993 Twitter hesabının kapatılması talep edildi. Twitter da bu süre içinde 264 hesabı ve 230 tweeti Türkiye’den görünmez kıldı. Twitter’a bu süre içinde gönderilen toplam 1243 mahkeme kararından 711’i Rusya’dan gönderilirken Türkiye 388 ile ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı. Diğer kaldırma/çıkartma taleplerinden ise Twitter’a gönderilen toplam 17 bin 510 talepten 5 bin 685’i Türkiye’den gitti. DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye, talep gönderen ülkeler arasında sıralamada birinci sırada yer aldı.