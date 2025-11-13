Şehitler dualarla... Türkiye şehitlerine ağladı - Şehitler için taziye yağdı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda düşen C130 tipi askerî kargo uçağında şehit olan askerlerimiz, dualarla ebedî ÂLEMe uğurlanıyor.

MSB: Düşen kargo uçağının enkazında incelemelere başlandı

MSB, şehit askerlerimizin kimlik bilgilerini paylaştı

Uçak kazası şehitlerimizin şehadet haberleri ailelerine ulaştırıldı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 tipi askerî kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Evvelki sabah Trabzon’dan Azerbaycan’a giden uçak, Gence Havalimanı’ndan saat 13.20’de Türkiye’ye dönüş için havalandı. Kalkıştan yalnızca 27 dakika sonra radar bağlantısı kesildi. Uçak, Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafedeki Signagi bölgesinde düştü.

Kazanın ardından Gürcistan makamları, “can kaybına neden olan hava taşımacılığı güvenliği ihlâli” gerekçesiyle Ceza Kanunu’nun 275. maddesi uyarınca soruşturma başlattı. Millî Savunma Bakanlığı, 20 askerimizin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00’de uçağın enkazına ulaşmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmiştir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir.” Açıklamada, uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediği kaydedildi.

Taziye mesajları

Şehitlerimiz için yurt içi ve dünyadan peş peşe taziyeler yağdı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “C130 tipi askerî uçağımızın düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin.” dedi.

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “Azerbaycan’dan ülkemize dönüş yolunda olan, Millî Savunma Bakanlığımıza ait askerî kargo uçağımızın Gürcistan’da düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şehidlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.”

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları Gürcistan makamlarıyla ilgili kurumlarımız tarafından koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Kahraman şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.”

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Yine tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askerî kargo uçağımızın Gürcistan’da düşmesiyle yüreklerimiz dağlandı. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun.”

- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Azerbaycan’dan kalkan askerî kargo uçağımızın Gürcistan’da düştüğü haberi yüreklerimizi dağladı. Mürettebat dahil 20 kahraman askerimizin bulunduğu uçağımızla ilgili çalışmaları dikkatle takip ediyorum. Devletimizin bu elim olayı her yönüyle aydınlatmak üzere gerekli tüm adımları atacağına olan güvenimizi koruyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum.

- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, taziye mesajında, “Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askerî kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.” ifadelerini kullandı.

- KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, ‘Azerbaycan’dan Türkiye’ye gitmek üzere havalanan askerî kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendim. Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye’ye başsağlığı ve sabır dilerim.’ ifadelerini kullandı.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağının düşmesiyle ilgili başsağlığı dileklerini iletti.

Yabancı misyon temsilcileri de başsağlığı diledi

- Avrupa Birliği-Türkiye Delegasyonu: Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir nakliye uçağının trajik bir şekilde düştüğü haberini derin üzüntüyle karşılıyoruz. Elim kazada hayatını kaybeden askeri personelin ailelerine ve tüm Türkiye halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz.

- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağın bugün geçirdiği trajik kazadan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türkiye halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. ABD, Türk müttefiklerimizin yanında dayanışma içindedir.

- Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg: Gürcistan'da bir Türk askeri uçağının trajik şekilde düştüğünü az önce büyük bir üzüntüyle öğrendim. Genç askerler Azerbaycan'dan dönüyorlardı. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum.

- Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Gürcistan ile Azerbaycan arasında bir Türk askeri uçağının düştüğüne dair yapılan açıklamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu elim olay karşısında Türkiye ile dayanışma içindeyim.

- Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği: Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın elim kazasıyla ilgili haberi derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkili makamlarına ve tüm Türk milletine en kalbi taziyelerimizi sunarız. Bu zor anlarda dayanışma içinde olduğumuzu ve desteğimizi bir kez daha teyit ederiz.

Şehitlerin isimleri

Kazada şehit olan askerlerin rütbeleri ve isimleri şöyle; Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.

Acı haber ailelerine ulaştı

Şehitlerin isimleri açıklandı ve Millî Savunma Bakanlığı ve yetkililer tarafından acı haber şehitlerin yakınlarına verildi ve taziye süreçleri başlatıldı. Acı haberle gözyaşlarına boğulan ailelerin evlerine yakınları akın etti. Şehit evlerine Türk bayrakları asıldı.

Bahçeli: Uçak kazası dikkatle araştırılacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'ye gelirken Gürcistan hava sahasında düşen TSK'ya ait C-130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Bahçeli açıklamasında, kazaya ilişkin spekülatif iddialara karşı uyarıda bulundu ve titiz bir araştırma yapılacağını belirtti. MHP lideri, "Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır. Kalbi beklentimiz ve temennimiz de budur" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi