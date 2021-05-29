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Üreten biziz, tüketen Cengiz!

29 Mayıs 2021, Cumartesi 22:00
Çayda kota ve kontenjan uygulamalarına karşı eylem düzenleyen üreticiler: “Üreten biz, tüketen Cengiz İnşaat. Devlet bizi özele ve düşük ücrete mahkÛm bıraktı” dedi.

Çay sezonun başlamasıyla birlikte kilogram başında 3,87 lira, destekle birlikte 4 lira olarak açıklanan ÇAYKUR yaş çay alım fiyatı üreticinin beklentilerini karşılamazken; günlük kontenjanın 15 kiloya düşürülmesi üreticiyi isyan ettirdi. Çayda kota ve kontenjan uygulamalarına karşı üreticiler; Hopa, Kemalpaşa, Arhavi, Fındıklı, Çayeli, Ardeşen ve Rize’de birçok eylem düzenledi. Peki, çay üreticisinin karşı çıktığı kota ve kontenjan uygulaması ne anlama geliyor? Devletin bir sürümde dönüm başına alacağı çay miktarına kota deniyor. Örneğin bu sene bir üreticinin 10 dönüm çay arazisi varsa dönüm başı 600 kilodan toplamda bir sürümde 6000 kg çay satabilir. Kontenjan ise; dönüm başı günlük ne kadar çay satabileceğini belirler. Örneğin kontenjan 15 kg belirlenirse 10 dönüm arazisi olan üretici 150 kilo günlük satış yapabilir. Günde 150 kilo ile çayın zamanında toplanması ve satılması ise neredeyse imkânsız.

“Çok zor durumdayız”

Kemalpaşalı çay üreticisi Kemal Altunkaya, “Çayla alâkalı çok şey var hangisini söyleyeyim” diye dert yanarak başlıyor konuşmasına ve şöyle devam ediyor: 

Ben üç gündür çay veremiyorum. Günlük 100 kilo çay veriyorum, bir ton çayı 10 güne vereceğim. Özel şirket de bekliyor “İnşallah ÇAYKUR’a veremez, gelir burada çayı bana verir” diye. Çok zor durumdayız devlet bizi özele mahkûm etti. 4 liralık çayı 2,80 liraya alıyorlar. Millet alım yerlerinin önünde akşama kadar 100 kilo çay verelim diye bekleyecek.

“Çay artık geçim kaynağı değil”

İstanbul’da yaşayan ancak çay sezonunda memleketi Kemalpaşa’ya çay toplamaya gelen Kerim Cancı’ya göre çay hasadının zamanıyla ilgili yaşanılan problemler, devletin uyguladığı politikalar ile ilgili: Kota ve kontenjan politikaları sebebiyle ürettiğimiz, topladığımız çayları zamanında yetiştiremiyoruz. Bu da bizim ürün de verim almamızı engelliyor. Benim için bir geçim kaynağı değil çay. Geleneksel bir döngüye döndü artık. Çayım bahçede kalmasın, toplansın diye uğraşıyorum. Benim çocuğumu, ailemi geçindirecek bir kaynak olmaktan çıktı. Başka bir çay üreticisi ise Cengiz Holding’in vergi borçları silinirken üreticiye yapılanları “Üreten biz, tüketen Cengiz İnşaat. 600 trilyon vergisini sildi. Kendi yandaşlarını kayırır başkasını değil. Vatandaşları kayırıyorum diye yandaşlarını kayıran iktidar, son duâlarını ediyor; gidiyor” diyerek yorumladı.

Çay sorunu çözümsüz değil

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demok- rat Parti, Deva Partisi ve Doğru Parti Rize İl Başkanları ÇAYKUR Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamayla, “Çayımız her şeyden önemli ve siyaset üstüdür. İktidarıyla muhalefetiyle bir olalım. Rize için gereğini yapalım” çağrısında bulundu. Independent’deki habere göre “Yıllardır tartışılan, ancak hükümet tarafından bilerek buzdolabında bekletilen yaş çay kanunu bir an önce çıkarılmalıdır” diyen Rize il başkanları bu yolla taban fiyatın altında yaş çay alımının  da önüne geçileceğini söyledi: Yani özetle sorunlar belli olduğu gibi çözümleri de mevcuttur. Çay sorunu kesinlikle çözümsüz değildir. Sadece sorunları çözecek siyasi bir irade aranmaktadır. Vatandaşlarımızın talebi çay sektöründeki sıkıntılara karşı yetkililerin  yıllardır tıkadıkları kulaklarını Rizeli hemşerilerimizin sesine açmaları ve mağduriyetlerinin giderilmesidir.

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