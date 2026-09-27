Dezenformasyonmuş! - Fonda milyarlar uçtu

Yatırım fonlarında yaşanan kriz ve yatırımcıların milyarlarca liralık kayıpları tartışılırken, The Economist’in krizin Türkiye’nin finans merkezi hedefini ve “gelişmekte olan piyasa” statüsünü tehdit ettiği yönündeki analizi İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından “dezenformasyon” olarak nitelendirildi.

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DMM, “Son dönemde fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin yer alan ve Türkiye ekonomisinin genelini kapsayan ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağına dair iddialar gerçeği yansıtmamakta olup açık bir dezenformasyon ürünüdür” açıklamasını yaptı.

The Economist, Türkiye’deki fon krizinin olağanüstü getiriler açıklayan bazı fon ve hisselerdeki sert çöküşle görünür hale geldiğini, 131 fonun tasfiyeye alınırken yüz binlerce yatırımcının etkilendiğini yazmıştı. Dergi, düzenleyicilerin uyarı işaretlerine geç müdahale ettiğini savunurken, krizin Türkiye sermaye piyasalarına duyulan güveni ve uluslararası finans merkezi hedefini zedeleyebileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Haber Merkezi