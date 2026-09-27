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27 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

O veto yetkisi kalksın

27 Eylül 2026, Pazar 00:41
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, tüm bölgeler için adil temsili sağlamak ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinin veto yetkisine son vermek amacıyla reform yapılmasını istedi.

Sanchez, BM Genel Kurulu’nun 81. Oturumu’nda yaptığı konuşmada, BM Güvenlik Konseyinde tüm bölgeler için adil temsilin sağlanması ve daimi üyelerin veto yetkisinin kaldırılması yönünde bir reform önerisi sunduklarını söyledi. “Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir ülkenin bir anlaşmazlıkta hem yargıç hem de taraf sıfatıyla hareket etmemesi gerekir” diyen Sanchez, özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesini örnek göstererek, diğer kuruluşların temel organlarının da güçlendirilmesini ve ajanslar, fonlar ile programların daha fazla kaynak ve yürütme kapasitesiyle donatılarak yeniden yapılandırılmasını talep etti.

AA

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