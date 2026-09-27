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27 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

Trump’tan İran’a red

27 Eylül 2026, Pazar
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın 7 günlük ateşkes teklifini reddettiği ve ara seçimlerin ardından İran’a saldırıların yeniden başlatılmasını değerlendirdiği iddia edildi.

İran ABD'ye 7 günlük bir plan sundu

 

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin isimlerini açıklamadığı ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın, kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran’a saldırıları yeniden başlatmayı düşündüğü ileri sürüldü.

Trump’ın “büyük savaş operasyonlarına yeniden başlamaya isteksiz olduğu” iddia edilen haberde, bunun kısmen ABD’nin azalan mühimmatını diğer olası durumlar için ayırmak istemesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

AA

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