Trump’tan İran’a red

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın 7 günlük ateşkes teklifini reddettiği ve ara seçimlerin ardından İran’a saldırıların yeniden başlatılmasını değerlendirdiği iddia edildi.

İran ABD'ye 7 günlük bir plan sundu Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin isimlerini açıklamadığı ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın, kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran’a saldırıları yeniden başlatmayı düşündüğü ileri sürüldü. Trump’ın “büyük savaş operasyonlarına yeniden başlamaya isteksiz olduğu” iddia edilen haberde, bunun kısmen ABD’nin azalan mühimmatını diğer olası durumlar için ayırmak istemesinden kaynaklandığı öne sürüldü. AA

Okunma Sayısı: 340

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.